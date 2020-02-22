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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Haas нашла новую причину аварии Магнуссена

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Haas нашла новую причину аварии Магнуссена
Автор:
22 февр. 2020 г., 06:32

Сразу после вылета с трассы болида Haas по ходу пятничных тестов причиной инцидента объявили прокол шины. Позже выяснилось, что на покрышку грешили зря.

Сразу после вылета с трассы болида Haas по ходу пятничных тестов причиной инцидента объявили прокол шины. Позже выяснилось, что на покрышку грешили зря.

Кевин Магнуссен в пятницу попал, пожалуй, в самую серьезную из аварий, случившихся по ходу первой серии предсезонных тестов – хотя и она выглядела не слишком пугающе. Болид Haas занесло в связке 7-го и 8- го поворотов, которую пилоты проходят на скорости между 220 и 250 км/ч, вынесло в гравийную зону безопасности и ударило об ограждение.

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Еще находясь в машине, пилот сообщил команде по радио, что причиной инцидента был прокол. Это же написали представители коллектива в посвященном аварии твите. Позже появились версии, что Магнуссен потерял контроль над автомобилем из-за поломки рычага задней подвески. Однако в интервью по окончании заездов руководитель команды Гюнтер Штайнер сообщил третью – истинную – причину вылета.

«Виновата проставка, которая находится между колесным диском и ступицей, – рассказал босс Haas. – Она сломалась, повредив диск, который начал разрушаться, а уже из-за повреждения диска спустило колесо. Теоретически после инцидента мы могли восстановить машину и выехать снова, но пришлось бы очень активно работать ради считанных кругов – и мы решили сворачиваться.

Это весьма банальная поломка, которая не должна случаться – но думаю, с ней можно быстро разобраться. В остальном же наша машина была чрезвычайно надежна, у нас не было по-настоящему серьезных неисправностей.

В целом мы не особо жалеем о потере времени сегодня, потому что другие дни прошли хорошо. Конечно, кругов всегда мало, а мы потеряли целых три часа – и в итоге я буду стоять перед вами и плакать, мол, якобы именно эти три потерянных часа не дали нам в итоге выиграть чемпионат. Но если серьезно, это была неплохая неделя».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Пятница
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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