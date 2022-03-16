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Формула 1 Новости

Haas: Мы отказались от концепции Mercedes еще летом

Глава коллектива Гюнтер Штайнер отметил, что Haas видит больше потенциала в концепции с широкими понтонами

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Haas: Мы отказались от концепции Mercedes еще летом
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По ходу второй части предсезонных тестов Ф1, которые прошли с 10 по 12 марта в Бахрейне, Mercedes удивила конкурентов обновленной машиной с отсутствующими привычными боковыми понтонами. 

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Босс Haas Гюнтер Штайнер отметил, что коллектив задумывался о создании автомобиля 2022 года в подобном «Серебряным стрелам» ключе, однако в конце концов команда отказалась от этой идеи. 

«Мы рассматривали вариант с использованием концепции, которую выбрала Mercedes, – рассказал Штайнер изданию Auto Motor und Sport. – Мы тестировали его в аэродинамической трубе еще летом 2021 года и уже тогда выяснили, что это дает преимущество в медленных поворотах. Однако поняли, что общий потенциал машины с более широкими понтонами гораздо выше».

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