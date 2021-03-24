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Формула 1 / Новость

Haas: Мик Шумахер похож на Михаэля

Автор:
, Редактор Ф1

Бывшие сотрудники Ferrari усмотрели сходство между сыном и отцом

Haas: Мик Шумахер похож на Михаэля

В этом году в Формуле 1 дебютирует Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Мик будет выступать за Haas, которая появилась уже после ухода Шумахера-старшего из Ф1. 

Однако тесное сотрудничество Haas с Ferrari привело к тому, что в американском коллективе есть работники, которые застали Михаэля в Скудерии. И по словам босса Haas Гюнтера Штайнера, Шумахер-младший кажется им похожим на отца.

«Я никогда не работал с Михаэлем и не слишком хорошо его знал, – рассказал Штайнер. – Только слышал, что он очень много работал. У нас в команде есть несколько человек из Ferrari, которые работали там с Михаэлем. Они очень эмоционально восприняли приход Мика. Они объяснили, как работал Михаэль, и мне кажется, Мик очень на него похож. 

Он много работает, хочет все знать, хочет учиться, становиться лучше каждый день, каждый час, каждую минуту».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Команды Haas F1 Team
Автор Люк Смит

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