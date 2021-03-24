Haas: Мик Шумахер похож на Михаэля

В этом году в Формуле 1 дебютирует Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Мик будет выступать за Haas, которая появилась уже после ухода Шумахера-старшего из Ф1.

Однако тесное сотрудничество Haas с Ferrari привело к тому, что в американском коллективе есть работники, которые застали Михаэля в Скудерии. И по словам босса Haas Гюнтера Штайнера, Шумахер-младший кажется им похожим на отца.

«Я никогда не работал с Михаэлем и не слишком хорошо его знал, – рассказал Штайнер. – Только слышал, что он очень много работал. У нас в команде есть несколько человек из Ferrari, которые работали там с Михаэлем. Они очень эмоционально восприняли приход Мика. Они объяснили, как работал Михаэль, и мне кажется, Мик очень на него похож.

Он много работает, хочет все знать, хочет учиться, становиться лучше каждый день, каждый час, каждую минуту».