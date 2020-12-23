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Формула 1 / Новость

Haas: Мазепин будет выступать за нас в 2021 году

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Haas: Мазепин будет выступать за нас в 2021 году
Автор:
, редактор

В американской команде отказались увольнять россиянина из-за скандала с харассментом

Команда Формулы 1 Haas опубликовала официальное заявление, подтвердив, что Мик Шумахер и Никита Мазепин будут ее боевыми пилотами в 2021 году. Ранее команда уже объявляла о заключении контрактов с этими гонщиками.

Вопросы к Haas появились после скандала с публикацией видео, на котором Мазепин хватает девушку за грудь. Пользователи соцсетей начали требовать расторгнуть контракт с россиянином, а в сети пошли слухи о том, что Мазепина заменит Пьетро Фиттипальди, который провел за Haas две гонки в 2020 году. 

Haas после скандала с Мазепиным осудила действия пилота, пообещав провести с ним внутреннее разбирательство. При этом от дальнейших комментариев на данный счет в команде отказались, подтвердив такие намерения и в свежем заявлении.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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