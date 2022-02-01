Команда Мазепина нацелилась первой показать машину 2022 года

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Владельцы Haas осознанно пожертвовали сезоном-2021, чтобы как можно лучше подготовиться к переходу спорта на новые правила. Весь год Никита Мазепин и Мик Шумахер провели в самом конце пелотона, не заработав ни одного очка, а их босс Гюнтер Штайнер все это время рассказывал, как команда прибавит в 2022-м.

Пока сложно сказать, сработает ли этот план. Haas остается одной из четырех команд, которые пока даже не озвучили дату своей презентации.

Недавно Штайнер общался с репортерами RTL, которым рассказал о положении вещей.

«Еще до Рождества мы отправились на краш-тесты и успешно прошли их, – отметил тиролец. – Наши парни [из конструкторского бюро] отлично поработали. Сейчас шасси уже в стадии сборки, все продвигается успешно. Через две недели мы будем готовы».

Он добавил: «Думаю, мы назначим презентацию на начало февраля. Возможно, даже покажем машину раньше всех».

А вот на вопрос о том, сохранит ли новая VF-22 бело-сине-красные цвета российского флага, Штайнер ответил: «Тут я ничего вам не скажу. Иначе испорчу наш сюрприз».

Пока самая ранняя из намеченных презентаций команд Ф1 должна пройти 10 февраля.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году