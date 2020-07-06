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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Haas еще не нашла причины отказа тормозов на обеих машинах

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Haas еще не нашла причины отказа тормозов на обеих машинах
Автор:
6 июл. 2020 г., 17:30

Штайнер уверен, что дело не в лишнем риске команды

Пилотам Haas Ромену Грожану и Кевину Магнуссену пришлось досрочно закончить выступление на Гран При Австрии из-за проблем с перегревом тормозов. Босс команды Гюнтер Штайнер уверяет, что для него это стало сюрпризом.

Оба пилота Haas начали испытывать проблемы с тормозами уже на старте гонки, и оба сошли с трассы после их отказа. Но по словам Штайнера, в команде не видели причин для подобного после тренировок и квалификации.

«Не знаю, чем вызвана проблема с тормозами, мы все еще с ней разбираемся, – сказал Штайнер. – Они очень быстро перегрелись. Нам надо было сохранить их до финиша, но мы не думали, что проблема настолько серьезна. Не думали, что они откажут. Тормоза просто износились из-за перегрева, и нам надо понять, из-за чего возник этот перегрев.

Мы были уверены, что доберемся до финиша. С тормозами в Австрии всегда проблемы, но мы не думали, что они окажутся настолько большими. Охлаждение тормозов влияет на машину, поэтому все стараются уменьшить его до предела. Но можно все рассчитать и понять, как сильно требуется охлаждать.

Конечно, хочется снизить охлаждение до предела, потому что из-за него ты портишь аэродинамику. Но никто не переходит этот предел. Мы тоже не шли ни на какой излишний риск и не ждали таких проблем».

Haas была среди команд, которые не проверяли новый болид на трассе после зимних тестов в Барселоне. Штайнер считает, что это могло помешать команде выявить проблемы с охлаждением.

«Конечно, проведи мы тесты, мы бы раньше все заметили. Но я не стану все валить на их отсутствие. Вероятно, у нас что-то не так с корреляцией. Мы знали, что тормоза будут горячими, но их необходимо держать на пределе. Мы не думали, что переходим этот предел. Нам надо понять, почему работа на трассе не соответствовала нашим симуляциям».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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