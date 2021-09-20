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Формула 1 Новость

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

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, Ответственный редактор

По словам руководителя американской команды, спонсоры новых гонщиков были жизненно необходимы для продолжения выступлений

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

В сезоне 2021 года Haas стала единственной командой Формулы 1, полностью обновившей состав. И хотя замена двух гонщиков одновременно не является для спорта чем-то уникальным, в данном случае ситуация оказалась действительно редкой: на место опытных Ромена Грожана и Кевина Мангуссена взяли пару дебютантов.

Результаты новичков, Никиты Мазепина и Мика Шумахера, в прошедших гонках предсказуемо оказались невысокими. Россиянин с немцем по субботам и воскресеньям традиционно замыкают пелотон. Пока ни одному из низ и близко не удалось подобраться к очковой десятке.

По признанию главы Haas Гюнтера Штайнера, в команде прекрасно знали, что работа с двумя дебютантами будет непростой – однако только благодаря спонсорам гонщиков коллектив вообще смог остаться в Ф1.

«Я должен был найти возможность сохранить команду, – признался тиролец в интервью датскому изданию Ekstra Bladet. – От этого зависит множество семей.

Так что порой приходится принимать сложные решения, даже если тебе они не нравятся. Это было обычное бизнес-решение – никакой злости, никакого раздражения.

Люди должны понять, что альтернативой было лишь закрытие. Мы могли оставить Кевина [Магнуссена], но просто остаться без команды. Кевин был бы в Haas, но у Haas не было бы машин». 

Штайнер добавил, что с новичками ему работать сложнее, но с другой стороны выступления Мангуссена с Грожаном на нынешней машине VF-21 в любом случае вышли бы «очень скверным опытом».

«Это была еще одна причина нашего решения, – пояснил Гюнтер. – Не было смысла работать с теми, кто испытывает неудовлетворенность.

А так новички смогут хотя бы освоиться в Формуле 1 и получить некоторый опыт. Если бы такую машину дали двум опытным гонщикам, то потенциально команде стало бы от этого только хуже. Даже если бы мы платили им зарплату. 

Я чувствую все, что происходит. Если бы впереди не было 2022 года [со сменой регламента], и бы и сам не захотел браться за свою работу».

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