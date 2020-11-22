Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1
В Стамбуле Формуле 1 пришлось выступать в непривычных условиях: дождь и сочащееся сквозь свежеуложенный асфальт масло осложнили задачу пилотам. Но они же нам позволили увидеть то, что обычно скрыто
Водно-масляная эмульсия по ходу всей дистанции висела в воздухе, поднятая колесами. и оседала на кузовах машин. Этот естественный аналог популярной по пятницам аэродинамической краски позволил визуально очертить те траектории, по которым воздушные потоки протекают вдоль кузовных панелей.
Гонка в Стамбуле вышла яркой и непредсказуемой, сделав Льюиса Хэмилтона новым чемпионом мира. А анализ кадров, сделанных по ходу дистанции. даст нам возможность наглядно увидеть, как работает аэродинамика в современной Формуле 1.
Racing Point RP20
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
AlphaTauri AT01
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
Наши эксперты отметили, что результаты получились просто невероятными. Единственный минус – потоки серовато-коричневого цвета не всегда удобно рассматривать (в отличие от яркой краски). Зато машины провели в таких условиях более полутора часов, что позволило получить совершенно объективную картину.
Нет сомнений, что инженеры команд внимательно изучат кадры с прошедшего Гран При – причем, разумеется, как своих машин, так и всех остальных. Давайте и мы сделаем то же самое.
Red Bull RB16
Red Bull RB16
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
На примере Red Bull наглядно видно, как потоки сбегают вниз по понтону, устремляясь затем в сторону «бутылочного горлышка» между задними колесами. Очень важно. что грязевые линии почти на всем протяжении не меняют ширины – это значит, что воздух протекает вдоль поверхности, а не срывается с нее. Для всех конструкторов Ф1 это одна из приоритетных задач, и в Милтон-Кинсе успешно справились с ней.
Mercedes W11
Mercedes W11
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
В случае с Mercedes обратите внимание, как здорово работает с потоками защитная дуга Halo. «Грязевая продувка» позволяет рассмотреть, что и здесь удалось извлечь аэродинамическую выгоду, перенаправляя воздух к нижней части понтона.
Haas VF-20
Haas VF-20
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
А вот пример из другой части пелотона. По следам на светлом корпусе машины Haas отчетливо видно, сколь значительная часть потоков остается в верхней части понтонов. При этом толщина линий то уменьшается, то вновь нарастает. Впрочем. это не обязательно плохо – у каждой команды свои цели в аэродинамике и свои способы их достижения.
Renault RS20
Renault RS20
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Постоянные читатели наших технических обзоров хорошо знают недавнюю новинку Renault – «жалюзи» из спиралевидных элементов перед конфигуратором потока у угла понтона. Мы писали, что они "раскручивают завихрения от переднего колеса». На этом фото видно, что потоки действительно становятся линейными и устремляются вдоль понтонов и днища.
Ferrari SF1000
Ferrari SF1000
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
В случае с Ferrari нам интересна грязь, еще не успевшая осесть на корпус. В разговорах о переднем крыле часто приходится упоминать «мощный вихрь Y250, который формируется на стыке нейтральной области и профилированной части, серьезно влияя на аэродинамику всей машины».
В Стамбуле этот вихрь можно было увидеть – он показан стрелкой.
McLaren MCL35
McLaren MCL35
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
На этот раз, благодаря высокой влажности воздуха, мы имеем возможность увидеть завихрения, которые срываются с заднего крыла McLaren. Это та самая турбулентность, которая осложняет жизнь соперникам позади и не дает подобраться на дистанцию атаки.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Истанбул-парк
|Автор
|Франко Нуньес