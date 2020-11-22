Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1

Водно-масляная эмульсия по ходу всей дистанции висела в воздухе, поднятая колесами. и оседала на кузовах машин. Этот естественный аналог популярной по пятницам аэродинамической краски позволил визуально очертить те траектории, по которым воздушные потоки протекают вдоль кузовных панелей.

Гонка в Стамбуле вышла яркой и непредсказуемой, сделав Льюиса Хэмилтона новым чемпионом мира. А анализ кадров, сделанных по ходу дистанции. даст нам возможность наглядно увидеть, как работает аэродинамика в современной Формуле 1.

Racing Point RP20 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images AlphaTauri AT01 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Наши эксперты отметили, что результаты получились просто невероятными. Единственный минус – потоки серовато-коричневого цвета не всегда удобно рассматривать (в отличие от яркой краски). Зато машины провели в таких условиях более полутора часов, что позволило получить совершенно объективную картину.

Нет сомнений, что инженеры команд внимательно изучат кадры с прошедшего Гран При – причем, разумеется, как своих машин, так и всех остальных. Давайте и мы сделаем то же самое.

Red Bull RB16

Red Bull RB16 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

На примере Red Bull наглядно видно, как потоки сбегают вниз по понтону, устремляясь затем в сторону «бутылочного горлышка» между задними колесами. Очень важно. что грязевые линии почти на всем протяжении не меняют ширины – это значит, что воздух протекает вдоль поверхности, а не срывается с нее. Для всех конструкторов Ф1 это одна из приоритетных задач, и в Милтон-Кинсе успешно справились с ней.

Mercedes W11

Mercedes W11 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В случае с Mercedes обратите внимание, как здорово работает с потоками защитная дуга Halo. «Грязевая продувка» позволяет рассмотреть, что и здесь удалось извлечь аэродинамическую выгоду, перенаправляя воздух к нижней части понтона.

Haas VF-20

Haas VF-20 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

А вот пример из другой части пелотона. По следам на светлом корпусе машины Haas отчетливо видно, сколь значительная часть потоков остается в верхней части понтонов. При этом толщина линий то уменьшается, то вновь нарастает. Впрочем. это не обязательно плохо – у каждой команды свои цели в аэродинамике и свои способы их достижения.

Renault RS20

Renault RS20 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Постоянные читатели наших технических обзоров хорошо знают недавнюю новинку Renault – «жалюзи» из спиралевидных элементов перед конфигуратором потока у угла понтона. Мы писали, что они "раскручивают завихрения от переднего колеса». На этом фото видно, что потоки действительно становятся линейными и устремляются вдоль понтонов и днища.

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В случае с Ferrari нам интересна грязь, еще не успевшая осесть на корпус. В разговорах о переднем крыле часто приходится упоминать «мощный вихрь Y250, который формируется на стыке нейтральной области и профилированной части, серьезно влияя на аэродинамику всей машины».

В Стамбуле этот вихрь можно было увидеть – он показан стрелкой.

McLaren MCL35

McLaren MCL35 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

На этот раз, благодаря высокой влажности воздуха, мы имеем возможность увидеть завихрения, которые срываются с заднего крыла McLaren. Это та самая турбулентность, которая осложняет жизнь соперникам позади и не дает подобраться на дистанцию атаки.