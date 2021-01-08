Грожану сняли повязку с обожженой руки через 39 дней
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Ромен продолжает восстановление после аварии
Ромен Грожан завершил карьеру в Формуле 1 страшной аварией на Гран При Бахрейна. Француз разбился на самом старте гонки и чудом покинул горящую машину. Грожана поместили в госпиталь и он не смог принять участия в двух оставшихся этапах сезона-2020.
Грожан избежал серьезных повреждений в аварии, но получил ожог левой руки, из-за чего был вынужден носить повязку. Впервые снять ее смогли лишь 7 января 2021 года, при том, что сама авария произошла 29 ноября.
«После 39 дней в повязке моя левая рука свободна. Это победа!», – написал Грожан в инстаграме.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Автор
|Иван Матушкин
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Грожану сняли повязку с обожженой руки через 39 дней
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