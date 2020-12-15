Грожану потребовалась операция на левой руке

Удар в барьер на скорости 220 км/ч разорвал надвое шасси Haas, а Ромена Грожана на 28 секунд оставил в самом центре огромного пожара. С помощью спасателей француз выбрался из огня, после чего провел несколько дней в больнице.

Поначалу казалось, что он может даже выйти на старт финальной гонки в Абу-Даби, но вскоре выяснилось, что ожоги рук – особенно левой – оказались по-настоящему серьезными.

«Что касается правой, то она уже практически работает нормально, – рассказал гонщик журналистам RTL. – Разве что в холодную погоду боль возвращается».

С левой рукой все обстоит гораздо серьезнее. По словам Грожана, ее восстановление займет как минимум месяц.

«Можно говорить, что я каждый день одерживаю маленькие победы, – объяснил он. – Одна из них – мне на 99,9% не потребуется трансплантация. Другая – с мизинца уже сняли повязку.

Но на этой неделе мне предстоит визит в операционную, так как связки большого пальца разорваны. После этого я не смогу шевелить им от четырех до шести недель.

В остальном же, как я шучу с друзьями, хоть у меня никогда уже не будет рук модельной внешности, но это просто мелочи по сравнению с тем, чем могла закончиться такая авария».

Грожан пока не объявил, чем будет заниматься после ухода из Ф1, но слухи связывают его с IndyCar и новой программой Peugeot в марафонских гонках.