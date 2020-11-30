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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Грожана выпишут из больницы во вторник

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Грожана выпишут из больницы во вторник
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Команда Haas сообщила, что медики решили еще на день оставить ее пилота в военном госпитале Бахрейна

Французский пилот счастливо избежал неприятных последствий, попав в серьезную аварию на старте Гран При Бахрейна. После удара с пиковой перегрузкой свыше 50g и серьезного пожара он получил лишь легкие ожоги. 

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Несмотря на это, медики оставили его в больнице до понедельника, чтобы последить за состоянием. В коротком заявлении, опубликованном Haas утром, говорится, что Грожана выпишут во вторник. 

«Ромен продолжает идти на поправку в Военном госпитале Бахрейна, оставшись там на ночь после аварии, – сказано в тексте. – Лечение ожогов на тыльной стороне обеих рук продвигается успешно. 

В понедельник Грожана навестил глава Haas F1 Team Гюнтер Штайнер. Ожидается, что гонщика выпишут из больницы во вторник, 1 декабря».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Ромен Грожан
Автор Адам Купер

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