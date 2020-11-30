Грожана выпишут из больницы во вторник

Французский пилот счастливо избежал неприятных последствий, попав в серьезную аварию на старте Гран При Бахрейна. После удара с пиковой перегрузкой свыше 50g и серьезного пожара он получил лишь легкие ожоги.

Несмотря на это, медики оставили его в больнице до понедельника, чтобы последить за состоянием. В коротком заявлении, опубликованном Haas утром, говорится, что Грожана выпишут во вторник.

«Ромен продолжает идти на поправку в Военном госпитале Бахрейна, оставшись там на ночь после аварии, – сказано в тексте. – Лечение ожогов на тыльной стороне обеих рук продвигается успешно.

В понедельник Грожана навестил глава Haas F1 Team Гюнтер Штайнер. Ожидается, что гонщика выпишут из больницы во вторник, 1 декабря».