Грожана выписали из больницы
Ромен продолжит домашнее лечение
Пилот Haas Ромен Грожан сегодня утром смог покинуть госпиталь, в котором находился с воскресенья. Гонщик проходил лечение после тяжелой аварии, в которую попал на Гран При Бахрейна.
Болид Грожана по прямой врезался в ограждение и взорвался. Пилот около 30 секунд провел в горящей машине, прежде чем смог самостоятельно из нее выбраться. После этого он с ожогами был доставлен в больницу.
Как сообщается в заявлении Haas, теперь Ромен будет проходить лечение в частном порядке и пока останется в Бахрейне.
Грожан выложил в твиттер фото обгоревшей руки. «Я был так счастлив, когда мне сказали, что больше не нужно обматывать всю руку и я могу пользоваться пальцами. Я почти плакал. Это победа на пути к восстановлению», – написал Ромен в твиттере.
Ранее было объявлено, что на Гран При Сахира Грожана заменить Пьетро Фиттипальди. Сам Ромен рассчитывает вернуться за руль на Гран При Абу-Даби, который должен стать последним в его карьере в Формуле 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин