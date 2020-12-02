Грожана выписали из больницы

Пилот Haas Ромен Грожан сегодня утром смог покинуть госпиталь, в котором находился с воскресенья. Гонщик проходил лечение после тяжелой аварии, в которую попал на Гран При Бахрейна.

Болид Грожана по прямой врезался в ограждение и взорвался. Пилот около 30 секунд провел в горящей машине, прежде чем смог самостоятельно из нее выбраться. После этого он с ожогами был доставлен в больницу.

Как сообщается в заявлении Haas, теперь Ромен будет проходить лечение в частном порядке и пока останется в Бахрейне.

Грожан выложил в твиттер фото обгоревшей руки. «Я был так счастлив, когда мне сказали, что больше не нужно обматывать всю руку и я могу пользоваться пальцами. Я почти плакал. Это победа на пути к восстановлению», – написал Ромен в твиттере.

Ранее было объявлено, что на Гран При Сахира Грожана заменить Пьетро Фиттипальди. Сам Ромен рассчитывает вернуться за руль на Гран При Абу-Даби, который должен стать последним в его карьере в Формуле 1.