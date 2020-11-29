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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Грожана оставили в больнице до утра

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Грожана оставили в больнице до утра
Автор:
, Редактор Ф1
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Медики в военном госпитале Манамы после осмотра гонщика Haas, попавшего в аварию на старте Гран При Бахрейна, решили продолжить наблюдение за его состоянием

Ромена Грожана переправили в армейскую больницу после первичного обследования в медицинском центре трассы. У него сразу диагностировали легкие ожоги, однако также оставалось подозрение на переломы ребер. 

По данным телеметрии, в момент удара скорость составляла 221 км/ч: машина раскололась надвое от удара о барьер и вспыхнула. Француз сам выбрался из огня, но было видно, что он пребывает в шоке и испытывает боль при ходьбе. 

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Гюнтер Штайнер чуть позже сообщил, что смог поговорить со своим пилотом: тот пребывает в бодром настроении и полагает, что все кости целы. 

«Мы общались по телефону, – рассказал глава Haas в эфире Sky Sports. – Он в ясном сознании, он в порядке. 

Его оставили в больнице на ночь, хотят понаблюдать. Он сказал, что в порядке, переломов нет. Но это он, а не доктор. 

Ему наложили повязки на ожоги, никаких новых ожогов не нашли. Я бы сказал, что он доволен и настроен оптимистично».

Вечером в больницу к пилоту приехал президент FIA Жан Тодт. 

 

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По словам Штайнера, личный тренер Ромена быстро связался с его супругой и сейчас информирует ее о ситуации: «Они давно знакомы. У него есть вся информация, он делится ей. Я тоже попробовал набрать родным, но догадываюсь, что все сейчас немного заняты. 

Когда я звонил до этого, Ромен как раз говорил с сыном. Думаю, там все под контролем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Ромен Грожан
Автор Люк Смит

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