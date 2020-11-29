Ромена Грожана переправили в армейскую больницу после первичного обследования в медицинском центре трассы. У него сразу диагностировали легкие ожоги, однако также оставалось подозрение на переломы ребер.

По данным телеметрии, в момент удара скорость составляла 221 км/ч: машина раскололась надвое от удара о барьер и вспыхнула. Француз сам выбрался из огня, но было видно, что он пребывает в шоке и испытывает боль при ходьбе.

Гюнтер Штайнер чуть позже сообщил, что смог поговорить со своим пилотом: тот пребывает в бодром настроении и полагает, что все кости целы.

«Мы общались по телефону, – рассказал глава Haas в эфире Sky Sports. – Он в ясном сознании, он в порядке.

Его оставили в больнице на ночь, хотят понаблюдать. Он сказал, что в порядке, переломов нет. Но это он, а не доктор.

Ему наложили повязки на ожоги, никаких новых ожогов не нашли. Я бы сказал, что он доволен и настроен оптимистично».

Вечером в больницу к пилоту приехал президент FIA Жан Тодт.

По словам Штайнера, личный тренер Ромена быстро связался с его супругой и сейчас информирует ее о ситуации: «Они давно знакомы. У него есть вся информация, он делится ей. Я тоже попробовал набрать родным, но догадываюсь, что все сейчас немного заняты.

Когда я звонил до этого, Ромен как раз говорил с сыном. Думаю, там все под контролем».