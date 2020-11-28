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Формула 1 / Новость

Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar

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Грожан стал кандидатом на место в команде IndyCar
Автор:
, Ответственный редактор

По информации из Америки, француз начал переговоры с коллективом A.J. Foyt

Вскоре после объявления о грядущем уходе из Haas Ромен Грожан подтвердил, что возможным вариантом продолжения карьеры видит серию IndyCar. Гонщик открыл для себя, что в ее календаре осталось очень мало гонок на овалах, которые в Европе всегда считали слишком опасными. 

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Как пишет издание Racer, сейчас Грожан ведет переговоры с командой легендарного Энтони Джозефа Фойта, причем стороны уже продвинулись довольно далеко. Если на пути не возникнет неожиданных препятствий, дело вполне вероятно завершится контрактом. 

При этом на место в Foyt есть и другие кандидаты, имена которых не называются. Ранее команда уже договорилась с другим французом, четырехкратным чемпионом Champ Car Себастьеном Бурдэ, который принял в ее составе участие в финальной гонке 2020 года и финишировал четвертым

По информации издания, Грожан обратился за помощью к экс-пилоту Ф1 Стефану Йоханссону. Швед является менеджером действующего чемпиона IndyCar Скотта Диксона, и его содействие заметно повысит шансы Ромена оказаться в американской серии и получить быструю машину.  

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Ромен Грожан
Автор Александр Кабановский

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