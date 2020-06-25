Грожан захотел вернуться в Renault

После того, как Даниэль Риккардо заключил контракт с McLaren на 2021 год, в Renault появилось свободное место для пилота. Французы решили не спешить с выбором кандидатов, но одним из них не прочь стать бывший пилот Энстоуна Ромен Грожан, который теперь выступает за Haas.

«Большим ходом было решение Себастьяна, – сказал Грожан ESPN F1. – Там стороны сделали свои выборы. Я бы на их месте решал по-другому, но следить за этим было весело.

Теперь Сайнс уйдет в Ferrari, что дало Риккардо приятную возможность перейти в McLaren. А в Renault появилось привлекательное свободное место на будущее».

В то же время Грожан надеется, что пришедшие в Ф1 перемены позволят сделать привлекательным не только место в Renault: «Мы надеемся, что при потолке бюджетов будет больше отличных команд. Сейчас Racing Point на очень хорошем ходу, судя по тому, что мы видели на тестах. В будущем и другие команды будут сильны».