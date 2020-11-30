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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Грожан: Я ругал Halo, а она спасла мне жизнь

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Грожан: Я ругал Halo, а она спасла мне жизнь
Автор:
, Редактор Ф1
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

В своем видео, записанном воскресным вечером из больничной палаты, французский гонщик признал, что заблуждался в отношении системы защиты кокпита

Авария на выходе из третьего поворота трассы в Бахрейне могла закончиться для Ромена Грожана серьезными неприятностями: машина француза почти под прямым углом врезалась в барьер на скорости 220 км/ч, разломилась надвое и загорелась

В момент удара датчики зафиксировали перегрузку более 50g, а затем гонщик долгих 20 секунд выбирался из пламени. Несмотря на столь серьезные обстоятельства, он отделался лишь небольшими ожогами рук и лодыжек. Подозрение на переломы ребер, к счастью, не подтвердилось. 

В тот же день, уже находясь в военном госпитале в Манаме, гонщик Haas опубликовал в социальных сетях видео, в котором поблагодарил систему Halo за спасение жизни.

«Всем привет, – сказал француз, показывая перемотанные пальцы рук. – Я в порядке – более или менее. Большое спасибо всем за присланные сообщения.

Несколько лет назад я не поддерживал [введение] Halo, но теперь думаю, что это одна из величайших вещей, которую мы принесли в Формулу 1. Без нее я бы не мог говорить с вами сегодня. 

Также спасибо всем медикам на трассы и в больнице. Надеюсь, уже скоро я смогу написать несколько сообщений и рассказать, как все обстоит». 

После появления первых данных о состоянии здоровья Грожана в команде Haas объявили, что вопрос о его выступлении в двух оставшихся гонках сезона – и, практически наверняка, – всей карьеры – будет решен после медицинского заключения по итогам осмотра в понедельник. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Люк Смит

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