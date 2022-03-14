Грожан: Я бы отказался от места в Haas, но меня и не звали

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После разрыва контракта с россиянином Никитой Мазепиным, команда Haas позвала одного из своих бывших пилотов, Кевина Магнуссена. При этом почти сразу же стало известно, что ни с кем другим переговоры даже не начинались.

Бывший напарник Магнуссена по Haas Ромен Грожан, который сейчас выступает в IndyCar, признал, что его обратно в Формулу 1 не звали. Но заявил, что он бы и не согласился.

«Многие меня спрашивают, вернулся бы я? – цитирует Грожана Motorsportweek.com. – Нет, не вернулся бы. Мне правда нравится здесь, в США, в IndyCar. Мне нравится каждый гоночный уик-энд здесь, где я могу сражаться за победу.

Я помню каждую гонку в Формуле 1, это часть меня, но сейчас в моей жизни началась новая глава, в которой будут победы в гонках и борьба за чемпионский титул. Так что даже если бы меня позвали, я бы отказался.

Однако я очень рад за Кевина. Да, с ним было не всегда легко, мы сталкивались, у него вообще отличное от моего представление о том, как нужно вести себя на трассе по отношению к напарнику. Но он отличный парень, он будет хорошим опытным напарником для Мика Шумахера.

Надеюсь, Haas построила для Кевина быструю машину. Не уверен, что это так, но кто знает».



