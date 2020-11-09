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Формула 1 / Новость

Грожан высказался против радиопереговоров в телеэфире

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Грожан высказался против радиопереговоров в телеэфире
Автор:
, Главный редактор

Французский пилот считает, что трансляции гонок не станут хуже без эмоциональных высказываний гонщиков по радио

Ромен Грожан высказался против ситуации, когда любой фрагмент радиопереговоров пилотов с командами в гонках Формулы 1 может попасть в телетрансляцию.

«Представьте, к примеру, как между собой общаются футболисты на поле, – объяснил свою позицию пилот Haas, когда недавно его попросили прокомментировать мини-скандал вокруг радиопереговоров Макса Ферстаппена. – Думаю, там слова еще похлеще, чем в нашем эфире. И есть ли смысл давать зрителям возможность все это слушать?

Конечно, мы все понимаем: не стоит говорить все, что у тебя на уме. Надо уважать других. Но стоит учитывать, что мы все-таки управляем машиной на 330 км/ч, мы управляем ей на грани, мы рискуем. Когда я сижу у себя на диване с бокалом хорошего красного вина, то я без проблем все корректно прокомментирую. Но в гонке все по-другому».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Автор Кирилл Качнов

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