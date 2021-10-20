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Формула 1 Новость

Грожан вспомнил первое сообщение от Кими во времена Lotus

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, Ответственный редактор

Французский гонщик рассказал, как напарник приветствовал его накануне их первого совместного сезона в Ф1

Грожан вспомнил первое сообщение от Кими во времена Lotus

В 2012 году команда Lotus полностью обновила состав – разорвав контракт с Виталием Петровым, ее босс взяли Кими Райкконена и Ромена Грожана. Для обоих пилотов это стало возвращением в спорт после перерыва, но решение пригласить их оправдало себя: за рулем черно-золотых машин финн с французом завоевали 14 призовых кубков, в том числе за победу Кими в Абу-Даби.

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Спустя десяток лет после тех событий Грожан вспомнил, каким было его знакомство с напарником.

«Его подход к общению всегда был прямо противоположным его карьере – предельно коротким, – рассказал Ромен в подкасте In the Fast Lane. – Но в то же время он был открыт. Мы могли делиться всем, что было очень полезно. 

Помню, когда мой контракт только подтвердили, он прислал мне текстовое сообщение, это был конец 2011 года. Содержание было таким: "Рад за тебя. Давай между нами не будет никакого дерьма. Скоро увидимся".

В этом весь Кими. Сразу к делу, никаких долгих слов. Ему больше всего хотелось получать удовольствие от гонок, я восхищался этим». 

Грожан добавил: «Понятно, что в последние годы у него уже не было быстрой машины, он просто делал то, что было возможно. Но в любом случае Кими входит в число лучших пилотов за последние 20 лет». 

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Фото: Джо Скибински

«Прежней она уже не будет»

Также пилот IndyCar рассказал о состоянии своих рук пострадавших в памятной аварии в Бахрейне в конце прошлого года. 

«Правая в порядке на 100 процентов, – отметил он. – Мне просто нужно пользоваться солнцезащитным кремом, когда я выхожу на солнце, так как кожа там совершенно новая.

Левая пострадала сильнее. В начале ноября меня ждет очередная пересадка кожи, а в 2022 году – еще одна. Тут еще придется поработать. 

Прежней и безупречной она уже не будет. Это болезненно, но ты учишься жить с этим. Боль не особенно сильная, но постоянная.

Скажу честно – я могу играть с детьми, могу управлять машиной, могу жить нормальной жизнью. Есть пара моментов, где я чувствую некоторые ограничения, но я вы сказал, что все работает на 95%. 

Выглядит не очень здорово, но это мои боевые отметины». 

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