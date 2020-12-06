Грожан уже вернулся за руль болида Формулы 1. Но гоняться пока не может

Ромен Грожан, который восстанавливается после серьезной аварии, случившейся в прошлой гонке в Бахрейне, в этот уик-энд уже вернулся за руль болида Haas. Правда, пока французу просто позволили посидеть в машине в боксах, в заездах он не участвует, так как ожоги на руках еще до конца не прошли.

«Не очень похоже на мои обычные гоночные перчатки, но я все равно рад вновь оказаться в своем болида Haas, – написал Грожан у себя в инстаграме. – Я правда счастлив».

В Бахрейне француз также поделился информацией о своем здоровье.

«Пока доктора не могут сказать ничего определенного. Я по-прежнему мечтаю завершить свою карьеру в Формуле 1 пересечением финишной линии, но пока не знаю, смогу ли принять участие в Гран При Абу-Даби».

В Гран При Сахира Грожана заменяет резервный гонщик Haas Пьетро Фиттипальди. В квалификации он стал последним, уступив напарнику Кевину Магнуссену более семи десятых секунды. Сам Магнуссен при этом нашел для Фиттипальди слова поддержки.

«Не так просто сразу справиться с машиной, которую ты даже не тестировал. Но я думаю, Пьетро быстро привыкнет и покажет хорошую скорость», – сказал датчанин.