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Грожан уже вернулся за руль болида Формулы 1. Но гоняться пока не может

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Грожан уже вернулся за руль болида Формулы 1. Но гоняться пока не может
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, Редактор

Французский пилот не теряет надежды принять участие в Гран При Абу-Даби

Ромен Грожан, который восстанавливается после серьезной аварии, случившейся в прошлой гонке в Бахрейне, в этот уик-энд уже вернулся за руль болида Haas. Правда, пока французу просто позволили посидеть в машине в боксах, в заездах он не участвует, так как ожоги на руках еще до конца не прошли.

«Не очень похоже на мои обычные гоночные перчатки, но я все равно рад вновь оказаться в своем болида Haas, – написал Грожан у себя в инстаграме. – Я правда счастлив».

 

В Бахрейне француз также поделился информацией о своем здоровье.

«Пока доктора не могут сказать ничего определенного. Я по-прежнему мечтаю завершить свою карьеру в Формуле 1 пересечением финишной линии, но пока не знаю, смогу ли принять участие в Гран При Абу-Даби».

В Гран При Сахира Грожана заменяет резервный гонщик Haas Пьетро Фиттипальди. В квалификации он стал последним, уступив напарнику Кевину Магнуссену более семи десятых секунды. Сам Магнуссен при этом нашел для Фиттипальди слова поддержки.

«Не так просто сразу справиться с машиной, которую ты даже не тестировал. Но я думаю, Пьетро быстро привыкнет и покажет хорошую скорость», – сказал датчанин.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Ромен Грожан
Автор Сергей Иванов

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