Ромен Грожан оказался в больнице после серьезной аварии на Гран При Бахрейна. Из-за ушибов, вывихов и ожогов он точно пропустит следующий этап в Сахире, но рассчитывает вернуться в Абу-Даби еще через неделю и провести гонку, которая подведет черту под его выступлениями в Ф1.

Вернувшись в паддок после трех ночей в больнице, Ромен рассказал, что не исключает возвращения в 2021 году, но реально оценивает ситуацию.

«Вся моя жизнь в том, чтобы садиться в машину, – объяснил он на пятничной медиа-сессии. – И я хочу как положено пересечь линию финиша, заканчивая карьеру в Ф1.

Я не хочу, чтобы все заканчивалось тем днем [когда произошла авария]. Пускай кадры Haas, которая пересекает линию финиша одной из последних, и выглядят не столь драматично, да и их повторы едва ли станут крутить по всему миру, я бы хотел именно этого. Если не выйдет, что ж, я получу другую возможность пересечь линию финиша в будущем».

Француз признал, что не хочет спешить с возвращением, так как опасается нанести непоправимые повреждения левой руке.

«Я не стану рисковать потерей подвижности большого и указательного пальцев до конца жизни только ради того, чтобы выступить в Абу-Даби, – объяснил Ромен. – Участие в этой гонке стало бы прекрасной историей. Но если не выйдет – я позвоню во все команды Ф1 до единой и спрошу, сможет ли кто-то устроить мне частные тесты в январе или когда-то еще. Там я просто прыгну в машину и проеду 10-15 кругов для себя самого».

Он добавил: «Доктора говорят, что пока сложно говорить на 100%, смогу лия стартовать [в Абу-Даби]. Но сила и подвижность левой руки улучшаются с каждым днем. Сила уже почти вернулась. Подвижность пока ограничивают отёки. Они мешают, но с ними можно бороться инъекциями.

Да нет, шучу, я в порядке. Но боль последние два дня не уходит. Впрочем, я умею справляться с болью.

В начале этого года я поскользнулся на кухне и сломал правую руку. Никто даже не знал об этом. Но там был открытый перелом, я сам состыковал две кости и поехал в больницу. И справился с той болью. Так что это я умею. Вот простуда – другое дело. Когда температура поднимается до 39, хочется умереть. А обычная боль – не так страшно. Так что посмотрим».

Гонщик продолжил: «Мой организм восстанавливается так быстро, как только возможно. Ожоги – сложная наука. За прошедшие дни я много узнал о них, так что теперь подкован.

Мне пришлось непросто, когда они стали надрезать волдыри, а затем удалять кожу. Приходилось смотреть на такое, что вы обычно не хотите видеть.

В общем, это не точная наука, но я надеюсь, что каждый день все будет заживать быстрее, чем в предыдущий. Когда я смогу дать окончательный ответ? Пока не знаю».

Гонщик улыбнулся: «Я надеюсь прожить с этой левой рукой еще лет 60 или около того.Участие в предстоящей гонке важно для меня, но не настолько, как нормальная жизнь все оставшиеся годы».

При этом Грожан признал, что с психологической точки зрения было бы очень желательно выйти на старт финальной гонки сезона.

«В этом цель, – объяснил 34-летний спортсмен. – Это позволит мне сохранить позитив и продолжать движение. Первым шагом стал вчерашний приезд на трассу, и едва ли не первое, что я сделал – сел в машину. посмотрел поверх Halo, по сторонам кокпита. Было важно понять, есть ли какие-то странные ощущения, паника, испуг. Но все было в порядке. И это уже позитивно.

В воскресенье, когда я впервые позвонил по видеосвязи жене, детям и отцу, то сразу сказал, что буду гоняться в Абу-Даби.

Можете представить, насколько их не впечатлили эти слова. Я не могу винить их, прекрасно понимаю, что они не согласны с этой позицией.

Это очень эгоистично, но мне это нужно. Я этого хочу. Если не выйдет, что ж, я жив, и у меня будет еще множество возможностей. Моя Суперлицензия будет действовать и в 2021-м. Никто [в пелотоне] не застрахован от коронавируса. Поживем – увидим».

Ранее продолжение карьеры Грожана связывали с новой программой Peugeot в марафонских гонках, а также с командой Foyt в IndyCar.