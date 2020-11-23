Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
17 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1

Поделились
Комментарии
Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1
Автор:
, редактор

По мнению Ромена, стать топ-пилотом ему помешал год рождения

Ромен Грожан покинет Формулу 1 в конце 2020 года, когда истечет его контракт с Haas. Француз уже провел в чемпионате 178 гонок и завоевал 10 гонок. Он доволен своими достижениями, но считает, что у его поколения не было шансов достигнуть большего.

«Кажется, 1986-й и 87-й годы были неудачными для рождения, – сказал Грожан в подкасте The Pink. – Пол ди Реста, Нико Хюлькенберг, я, даже Себастьен Буэми отчасти... Мы все пришли, когда лучшие места в Ф1 были заняты, а старшие пилоты не собирались уходить. А после нас пришли новые молодые гонщики, и мы так и не получили своего шанса.

Такие вещи нельзя контролировать, а провести в Ф1 десять лет – невероятно. Я достиг, чего хотел. Конечно, все хотят быть чемпионами, но без подходящей техники у тебя нет шансов».

Читайте также:

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

Предыдущая новость

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

Следующая новость

Бинотто вдохновился успехами Ferrari

Бинотто вдохновился успехами Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

Феттель назвал лучшего гонщика в истории
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется

Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?

Масса предрек Алонсо проблемы Шумахера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Масса предрек Алонсо проблемы Шумахера

Вильнев: Победа в Стамбуле подтвердила правомочность титулов Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Победа в Стамбуле подтвердила правомочность титулов Хэмилтона

Чай на кухне у мамы. Как Браун склонял Хэмилтона к переходу в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Чай на кухне у мамы. Как Браун склонял Хэмилтона к переходу в Mercedes

Самое важное:

Бинотто вдохновился успехами Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто вдохновился успехами Ferrari

Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

Феттель назвал лучшего гонщика в истории
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

Самое читаемое

1
Формула 1

Грязные секреты. Как Гран При Турции раскрыл тайны команд Ф1

17ч
2
Формула 1

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

3
Формула 1

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

4
Формула 1

Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется

5
Формула 1

Машины-2022 будут медленнее нынешних. Но на семь секунд или на одну?

Самое важное:

Бинотто вдохновился успехами Ferrari
Формула 1

Бинотто вдохновился успехами Ferrari

Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1
Формула 1

Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes
Формула 1

Ферстаппен: Новые правила созданы не против Mercedes

Феттель назвал лучшего гонщика в истории
Формула 1

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

Масса предрек Алонсо проблемы Шумахера
Формула 1

Масса предрек Алонсо проблемы Шумахера

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.