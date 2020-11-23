Грожан: У моего поколения не было шанса в Ф1

Ромен Грожан покинет Формулу 1 в конце 2020 года, когда истечет его контракт с Haas. Француз уже провел в чемпионате 178 гонок и завоевал 10 гонок. Он доволен своими достижениями, но считает, что у его поколения не было шансов достигнуть большего.

«Кажется, 1986-й и 87-й годы были неудачными для рождения, – сказал Грожан в подкасте The Pink. – Пол ди Реста, Нико Хюлькенберг, я, даже Себастьен Буэми отчасти... Мы все пришли, когда лучшие места в Ф1 были заняты, а старшие пилоты не собирались уходить. А после нас пришли новые молодые гонщики, и мы так и не получили своего шанса.

Такие вещи нельзя контролировать, а провести в Ф1 десять лет – невероятно. Я достиг, чего хотел. Конечно, все хотят быть чемпионами, но без подходящей техники у тебя нет шансов».