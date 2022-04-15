Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

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В сезоне 2022 года пока лидирует Ferrari. Единственная команда, способная бросить Скудерии вызов по чистой скорости – это Red Bull. Однако в трех гонках у «Быков» было три схода, из-за чего вторую строчку в Кубке конструкторов сейчас занимают не они, а Mercedes.

И хотя глава Red Bull Кристиан Хорнер после схода Макса Ферстаппена в Мельбурне говорил, что предпочитает быструю машину надежной, но медленной, ситуация с очками пока складывается в пользу Mercedes.

По мнению экс-пилота Формулы 1, а нынче успешного гонщика IndyCar Ромена Грожана, правы обе команды, а еще правее Ferrari.

«Приятно видеть разные подходы, и я думаю, что оба они верны, – завил Грожан в собственном канале на Youtube. – Конечно, в идеале нужна быстрая и надежная машина.

Тут важно понимать, что Red Bull с Mercedes сражались за титул в прошлом году, в то время как Ferrari спокойно работала над болидами нового сезона. У Red Bull и Mercedes просто не было такой возможности. А в Скудерии использовали шанс отыграться в 2022 году и теперь они всех побеждают».