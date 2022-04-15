Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Минарди стал главным по формулам в FIA Следующая / Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
Формула 1 Новости

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

При этом лучший подход оказался у Ferrari, уверен французский гонщик

Автор:
, Редактор
Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В сезоне 2022 года пока лидирует Ferrari. Единственная команда, способная бросить Скудерии вызов по чистой скорости – это Red Bull. Однако в трех гонках у «Быков» было три схода, из-за чего вторую строчку в Кубке конструкторов сейчас занимают не они, а Mercedes.

И хотя глава Red Bull Кристиан Хорнер после схода Макса Ферстаппена в Мельбурне говорил, что предпочитает быструю машину надежной, но медленной, ситуация с очками пока складывается в пользу Mercedes.

По мнению экс-пилота Формулы 1, а нынче успешного гонщика IndyCar Ромена Грожана, правы обе команды, а еще правее Ferrari.

«Приятно видеть разные подходы, и я думаю, что оба они верны, – завил Грожан в собственном канале на Youtube. – Конечно, в идеале нужна быстрая и надежная машина.

Тут важно понимать, что Red Bull с Mercedes сражались за титул в прошлом году, в то время как Ferrari спокойно работала над болидами нового сезона. У Red Bull и Mercedes просто не было такой возможности. А в Скудерии использовали шанс отыграться в 2022 году и теперь они всех побеждают».

Читайте также:
Поделились
Минарди стал главным по формулам в FIA
Предыдущая новость

Минарди стал главным по формулам в FIA
Следующая новость

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
Больше от
Сергей Иванов
Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими Гран При Австралии
Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером
MotoGP

Янноне вернется в Aprilia. Но пока только тренером

Источник: Ferrari обновит силовые установки уже в Майами
Формула 1

Источник: Ferrari обновит силовые установки уже в Майами

Самое важное:

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari
Формула 1 Формула 1

Тост предположил, когда Шумахер будет готов к Ferrari

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими
Формула 1 Формула 1

Норрис признался: За три года я ни разу не заговорил с Кими

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход
Формула 1 Формула 1

Грожан: У Mercedes и Red Bull принципиально разный подход

Минарди стал главным по формулам в FIA
Формула 1 Формула 1

Минарди стал главным по формулам в FIA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.