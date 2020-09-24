Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При России / Новость

Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas

Поделились
Комментарии
Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas
Автор:
, Редактор Ф1

Французский пилот, продолжение карьеры которого в Ф1 вызывает все больше вопросов, уже подготовил варианты на случай негативного сценария

Контракты обоих пилотов Haas, Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, заканчиваются в конце нынешнего сезона. В американском коллективе уже говорили, что рассматривают около десятка кандидатов на сезон-2021, причем нацеливаются на долгосрочные контракты. 

Накануне Гран При России стало известно, что о будущих выступлениях за Haas практически договорился Серхио Перес, что не могло не сказаться на общей трансферной картине.

Читайте также:

Грожана, чьи позиции теперь выглядят особенно слабо, журналисты Motorsport.com в четверг спросили о планах на будущее.

«Понятно, что в Ф1 осталось не так много мест, – ответил француз. – А кандидатов, напротив, слишком много. Так что я понимаю позицию Haas. 

Главное, что они не торопятся. Но думаю, что и я не спешу. 

Есть множество других вариантов, которые могут быть интересны. Но Формула 1 – это, конечно, Формула 1. Проехав на этой машине в Муджелло, ты понимаешь, что управляешь чем-то действительно уникальным. 

В этом отношении Формула 1 невероятно притягательна. Нужно больше времени, ведь мы только в ранней стадии сезона. Впереди еще много гонок, так что торопиться я не намерен».

На логичный вопрос о том, какие именно другие варианты вне Ф1 он имеет в виду, Ромен ответил: «Преимущественно они в Европе. Американский IndyCar – тоже классный чемпионат, но я не поклонник овалов. Они меня даже пугают, так что выступать на них я не хочу.

Но думаю, будет интересно попробовать Гиперкары в Ле-Мане и чемпионате WEC. Формула Е тоже остается вариантом. Там есть хорошие гонщики и хорошие команды.

Понятно, что в Ф1 каждый может провести простейшие расчеты и понять, сколько осталось вакансий».

Читайте также:

Кевин Магнуссен высказался в схожем ключе: «Сейчас я смотрю во все стороны и открыт ко всему». При этом он добавил: «У нас было несколько отличных сезонов с Haas, и я был бы не против продолжить.

Я испытываю страсть к гонкам, было бы здорово в будущем попробовать и другие вещи. Мне всегда хотелось испытать что-то кроме Ф1, и в будущем время для этого придет.

Не знаю, касается это следующего года или более дальней перспективы. Сейчас я не очень уверен, как станут развиваться события. Придет время – и я все вам расскажу».

Читайте также:

Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет

Предыдущая новость

Aston Martin вернет в Формулу 1 зеленый цвет

Следующая новость

«Они начали скрывать от меня информацию». Перес разочаровался в команде

«Они начали скрывать от меня информацию». Перес разочаровался в команде
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E , WEC
Этап Гран При России
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

4
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.