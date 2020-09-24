Грожан: У меня есть опции в ФЕ и WEC, если не выйдет с Haas

Контракты обоих пилотов Haas, Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, заканчиваются в конце нынешнего сезона. В американском коллективе уже говорили, что рассматривают около десятка кандидатов на сезон-2021, причем нацеливаются на долгосрочные контракты.

Накануне Гран При России стало известно, что о будущих выступлениях за Haas практически договорился Серхио Перес, что не могло не сказаться на общей трансферной картине.

Грожана, чьи позиции теперь выглядят особенно слабо, журналисты Motorsport.com в четверг спросили о планах на будущее.

«Понятно, что в Ф1 осталось не так много мест, – ответил француз. – А кандидатов, напротив, слишком много. Так что я понимаю позицию Haas.

Главное, что они не торопятся. Но думаю, что и я не спешу.

Есть множество других вариантов, которые могут быть интересны. Но Формула 1 – это, конечно, Формула 1. Проехав на этой машине в Муджелло, ты понимаешь, что управляешь чем-то действительно уникальным.

В этом отношении Формула 1 невероятно притягательна. Нужно больше времени, ведь мы только в ранней стадии сезона. Впереди еще много гонок, так что торопиться я не намерен».

На логичный вопрос о том, какие именно другие варианты вне Ф1 он имеет в виду, Ромен ответил: «Преимущественно они в Европе. Американский IndyCar – тоже классный чемпионат, но я не поклонник овалов. Они меня даже пугают, так что выступать на них я не хочу.

Но думаю, будет интересно попробовать Гиперкары в Ле-Мане и чемпионате WEC. Формула Е тоже остается вариантом. Там есть хорошие гонщики и хорошие команды.

Понятно, что в Ф1 каждый может провести простейшие расчеты и понять, сколько осталось вакансий».

Кевин Магнуссен высказался в схожем ключе: «Сейчас я смотрю во все стороны и открыт ко всему». При этом он добавил: «У нас было несколько отличных сезонов с Haas, и я был бы не против продолжить.

Я испытываю страсть к гонкам, было бы здорово в будущем попробовать и другие вещи. Мне всегда хотелось испытать что-то кроме Ф1, и в будущем время для этого придет.

Не знаю, касается это следующего года или более дальней перспективы. Сейчас я не очень уверен, как станут развиваться события. Придет время – и я все вам расскажу».