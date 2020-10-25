Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние
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Француз не постеснялся в словах насчет машины после объявления об уходе из команды
Роман Грожан проводит в Haas пятый сезон, в конце которого покинет команду и, скорее всего, Формулу 1. В этом сезоне француз лишь раз попал в топ-10, имеет два очка и занимает 18-е место в чемпионате. При этом Грожан считает, что все могло быть еще хуже.
«По-моему, у нас худшая машина в чемпионате, и при этом мы не последние, – цитирует Грожана L'Equipe. – Так что этим мы должны быть довольны.
Жаль такое говорить, но так уж вышло. Ferrari прогрессирует, но их мотор все еще не хорош. Правда, и Alfa Romeo нас опережает».
Ранее Грожан говорил, что хочет перебраться в серию, где сможет бороться за победы.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
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Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние
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