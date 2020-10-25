Грожан: У Haas худшая машина, но мы не последние

Роман Грожан проводит в Haas пятый сезон, в конце которого покинет команду и, скорее всего, Формулу 1. В этом сезоне француз лишь раз попал в топ-10, имеет два очка и занимает 18-е место в чемпионате. При этом Грожан считает, что все могло быть еще хуже.

«По-моему, у нас худшая машина в чемпионате, и при этом мы не последние, – цитирует Грожана L'Equipe. – Так что этим мы должны быть довольны.

Жаль такое говорить, но так уж вышло. Ferrari прогрессирует, но их мотор все еще не хорош. Правда, и Alfa Romeo нас опережает».

Ранее Грожан говорил, что хочет перебраться в серию, где сможет бороться за победы.