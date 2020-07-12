Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна
Француза наказали за нарушение механиками команды правил закрытого парка
Судьи Гран При Штирии наказали Ромена Грожана стартом с пит-лейна. Это вызвано нарушением режима закрытого парка со стороны механиков команды Haas.
Грожан стал единственным пилотом, кто вчера в дождь не смог показать время в квалификации. Выехав на трассу, француз сразу потерял управление и вылетел за пределы трассы. После этого Ромен должен был стартовать последним, но со стартового поля.
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В итоге болид Грожана получил повреждения, устранить которые механики Haas смогли только к 23:20 по местному времени. По правилам Формулы 1 любые работы с машинами запрещаются спустя 3 часа 30 минут после окончания квалификации. Это время истекло в 20 часов 16 минут.
Интересно, что по правилам судьи имели право полностью дисквалифицировать Грожана. Однако они не стали делать этого, так как команда убедила судей в том, что иначе они просто не смогли бы починить машину к гонке.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов