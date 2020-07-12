Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна

Судьи Гран При Штирии наказали Ромена Грожана стартом с пит-лейна. Это вызвано нарушением режима закрытого парка со стороны механиков команды Haas.

Грожан стал единственным пилотом, кто вчера в дождь не смог показать время в квалификации. Выехав на трассу, француз сразу потерял управление и вылетел за пределы трассы. После этого Ромен должен был стартовать последним, но со стартового поля.

В итоге болид Грожана получил повреждения, устранить которые механики Haas смогли только к 23:20 по местному времени. По правилам Формулы 1 любые работы с машинами запрещаются спустя 3 часа 30 минут после окончания квалификации. Это время истекло в 20 часов 16 минут.

Интересно, что по правилам судьи имели право полностью дисквалифицировать Грожана. Однако они не стали делать этого, так как команда убедила судей в том, что иначе они просто не смогли бы починить машину к гонке.