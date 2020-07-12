Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Гонка в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна

Поделились
Комментарии
Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 12:26

Француза наказали за нарушение механиками команды правил закрытого парка

Судьи Гран При Штирии наказали Ромена Грожана стартом с пит-лейна. Это вызвано нарушением режима закрытого парка со стороны механиков команды Haas.

Грожан стал единственным пилотом, кто вчера в дождь не смог показать время в квалификации. Выехав на трассу, француз сразу потерял управление и вылетел за пределы трассы. После этого Ромен должен был стартовать последним, но со стартового поля.

Читайте также:

В итоге болид Грожана получил повреждения, устранить которые механики Haas смогли только к 23:20 по местному времени. По правилам Формулы 1 любые работы с машинами запрещаются спустя 3 часа 30 минут после окончания квалификации. Это время истекло в 20 часов 16 минут.

Интересно, что по правилам судьи имели право полностью дисквалифицировать Грожана. Однако они не стали делать этого, так как команда убедила судей в том, что иначе они просто не смогли бы починить машину к гонке.

Следующая новость
Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены

Предыдущая новость

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены

Следующая новость

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

Самое читаемое Сегодня

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята
Формула 1 / Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

Вольф согласился стать менеджером Феттеля
Формула 1 / Формула 1

Вольф согласился стать менеджером Феттеля

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске
Формула 1 / Формула 1
36мин

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Renault объяснили, почему выбрали Алонсо вместо Феттеля

Самое важное:

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске
Формула 1 / Формула 1
36мин

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна
Формула 1 / Формула 1
56мин

Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка

2
Формула 1

Леклер потерял три позиции на решетке за блокировку Квята

3
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Квалификация

4
Формула 1

Гран При Штирии: стартовая решетка в картинках

5
Формула 1

Вольф согласился стать менеджером Феттеля

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске
Формула 1

Как Williams обрела скорость? Возможно, дело в новой подвеске

Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна
Формула 1

Грожан стартует в Гран При Штирии с пит-лейна

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены
Формула 1

Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Гонка

Вольф согласился стать менеджером Феттеля
Формула 1

Вольф согласился стать менеджером Феттеля

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.