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Формула 1 / Новость

Грожан сравнил Haas с ракеткой для пинг-понга

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Грожан сравнил Haas с ракеткой для пинг-понга
Автор:
, редактор
21 февр. 2020 г., 08:09

Французский гонщик полагает, что Формуле 1 недостает спортивности из-за неравенства пилотов.

Ромен Грожан является одним из самых опытных гонщиков нынешней Формулы 1 – на его счету 164 Гран При, а грядущий сезон станет для француза девятым в чемпионате. Грожан десять раз поднимался на подиум, но не одержал ни одной победы в чемпионате. Он признает, что может закончить карьеру без единого триумфа, но считает это показателем несправедливости Ф1. По мнению Ромена, разная техника ставит пилотов в изначально не равные условия.

«Мы называем Формулу 1 спортом, но правда ли это? – сказал Грожан после второго дня тестов в Барселоне. – Может, это шоу. Спорт должен быть справедливым. Вы же не станете просить Роджера Федерера выступить на «Ролан Гаррос» с ракеткой для пинг-понга. Вы бы называли теннис спортом, если бы они играли разными ракетками, а одна сторона площадки была бы на метр шире другой?

Может выйти так, что я не выиграю ни одного Гран При. Но сделаю все, чтобы получить такую возможность. Не секрет, что в конце года истекают контракты многих пилотов, кто-то может завершить карьеру. Если к середине сезона я пойму, что мне больше не интересно, что я не хочу ездить по миру, а предпочитаю побыть с семьей, то могу уйти из Ф1. А может, уйти решит кто-то другой, и я получу свой шанс».

В конце прошлого года Грожан мог потерять место в Ф1, так как Haas рассматривала его замену на Нико Хюлькенберга. Но в конечном итоге команда продлила контракт с французом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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