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Формула 1 / Новость

Грожан сравнил будущее Haas со слоном

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Грожан сравнил будущее Haas со слоном
Автор:
16 июл. 2020 г., 14:02

По словам французского пилота, неопределенность команды с планами значительно осложняет для него работу над собственной карьерой

Несмотря на объявление руководства Формулы 1 о введении лимита бюджетов, Джин Хаас пока не подтвердил официально, что его команда продолжит выступления в чемпионате мира в 2021 году. Так как никто из участников чемпионата пока не поставил своей подписи под Договором согласия, покинуть Ф1 сейчас можно без каких-либо санкций.

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Как объяснил Ромен Грожан, такая ситуация очень вредит его попыткам разобраться с собственным будущим.

«Вопросов много, – сказал он на медиа-сессии в четверг перед Гран При Венгрии. – Но прежде надо избавиться от слона в комнате – понять, останется Haas или нет. Это самый очевидный вопрос. 

Какие еще места свободны? Понятно, что в этом году рынок быстро сокращается после объявления Ferrari [об отказе от услуг Себастьяна Феттеля] и всего, что за этим последовало. Надо посмотреть, какие возможности еще остались.  

Лично мне важно учитывать собственные предпочтения и ощущения. Осмотреться, не спешить, увидеть развитие событий».

На дополнительный вопрос о том, что он знает о планах Haas, Ромен ответил: «Ничего. Думаю, решение еще не принято, и говорить тут не о чем.  

Нам нужно продолжать выступления, подходить к гонкам так, как в Австрии, добиваться максимума от машины, от тактики, от пилотов. 

Понятно, что сам Джин, полагаю, уже пришел к какому-то решению. А может и нет – но в какой-то момент он его точно озвучит. До этого времени я ничего не смогу сказать. Надеюсь только, что Haas будет в паддоке и в следующем году. 

Из всех новых команд, что приходили в Ф1, именно эта оказалась самой успешной, самой основательной. Так что для Haas в Формуле 1 точно есть место. Но решение не за мной, а ответ даст только время».

По итогам двух прошедших Гран При в Шпильберге американская команда осталась единственной, не считая аутсайдера Williams, не заработавшей ни одного очка. 

Кевин Магнуссен, который добился пока лучшего для коллектива 12-го места на финиша, добавил к словам напарника, что не испытывает опасений за свое будущее. 

«Думаю, сейчас я уже чуть более опытен, – объяснил он. – И уже не так переживаю о том, что волновало меня в молодые годы. Если говорить о команде, то это группа людей, которая любит свою работу и рассчитывает продолжать ее. И думаю, шансы на это весьма высоки. 

У меня есть ощущение, что все складывается позитивно. И Ромен прав: за короткое время нам удалось добиться того, что не получалось у других. 

Но в Ф1 вы никогда не можете чувствовать себя в безопасности и предсказывать свое будущее. Так что я наслаждаюсь моментом и надеюсь на лучшее будущее»

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