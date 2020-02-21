Грожан сравнил болиды середняков Ф1 с ракеткой для пинг-понга

Ромен Грожан не уверен, что нынешнюю Формулу 1 можно назвать полноценным спортом. Об этом французский спортсмен рассказал, общаясь с прессой в паддоке трассы в Барселоне на предсезонных тестах.

«Это больше шоу – потому что спорт должен быть справедливым, а Формулу 1 такой нельзя назвать, – пояснил свою мысль пилот Haas. – Выступать в Формуле 1 сложно, это многого от тебя требует, это выматывает – но в итоге ты как будто Роджер Федерер, которого попросили сыграть на «Ролан-Гаросе» ракеткой для пинг-понга. У него ведь не будет шансов. Назвали бы вы теннис спортом, если бы там у каждого была ракетка своего размера и своей конструкции – в зависимости от количества денег?

Вы посмотрите на Риккардо. Он выигрывал гонки на Red Bull, а теперь в Renault ни разу на подиум не поднялся. Он отличный пилот – но сильно зависит от того, на чем ездит».

На философские рассуждения гонщика навел вопрос о том, готов ли он смириться с тем, что завершит карьеру без единой победы.

«Думаю, вопрос о завершении карьеры всплывает достаточно скоро. Не исключено, что уже по ходу этого сезона: вполне может оказаться, что в середине года или позже я пойму, что у меня уже нет прежней страсти, что я не хочу так много путешествовать и так долго быть вдали от семьи. Да, шансы остаться без победы велики. Но я должен быть доволен тем, что 10 раз поднимался на подиум».