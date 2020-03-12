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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Грожан: «Список протестированного – три листа в Excel»

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Грожан: «Список протестированного – три листа в Excel»
Автор:
, Главный редактор
12 мар. 2020 г., 11:27

Французский гонщик не только выразил дежурные надежды на то, что его команда добилась ощутимого прогресса – но дал возможность оценить, насколько активно его команда работала на предсезонных тестах.

После разочарований предыдущего сезона к команде Haas в паддоке Гран При Австралии приковано определенное внимание. Тем более, что на протяжении последних двух лет во время гонки в Мельбурне у коллектива возникали проблемы с пит-стопами: два года назад из-за этого сошли оба пилота, в прошлом году – только Ромен Грожан.

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Тем не менее, по словам француза, в рамках подготовки к первой гонке 2020 года какого-либо особого упора на пит-стопы команда не делала.

«Это было бы неправильным подходом, – высказал свое мнение Грожан, общаясь с журналистами в четверг. – Я верю команде. Знаю, что все в ней хотят добиться успеха. И зацикливаться на отдельных неудачах не стоит – мы же не роботы, в конце концов. Надо просто профессионально и уверенно делать свое дело. Лично мне всегда удавались здесь квалификации, а гонки… Нередко я оказывался на 6-й позиции, но вот финишировал не слишком часто. А после столь долгого перелета хочется понять, что летел не зря – и показать хороший результат».

Грожан также вспомнил о ходе предсезонных тестов в Барселоне. На них Haas показывала не лучшие результаты и с точки зрения времени на круге, и по пройденной дистанции – но французский пилот не увидел поводов для разочарования.

«Мы много работали. Список пунктов, которые мы должны были проверить и оценить, занял целых три листа в Excel – и напротив большинства пунктов мы в итоге смогли поставить галочки. Конечно, вряд ли мы окажемся на первом ряду после квалификации – но готовы мы лучше чем когда-либо. Наша машина существенно лучше, чем в прошлом году, она – отличная отправная точка для дальнейшего прогресса».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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