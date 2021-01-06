Грожан рассказал, что мешало ему все 5 лет в Haas

Характер управляемости гоночных болидов Haas стал одной из причин того, что Ромен Грожан не смог проявить себя лучше в составе американской команды за 5 лет выступлений в ней. Об этом французский пилот недавно рассказал в интервью сайту The Race.

По словам Грожана, все построенные для выступлений в Ф1 машины Haas были склонны скорее к недостаточной поворачиваемости, чем к избыточной – что было на руку напарнику француза Кевину Магнуссену, но усложняло задачу самому Ромену.

«Мне пришлось очень серьезно менять свою манеру езды, так как не было возможности тормозить очень поздно, продолжать торможение после поворота руля – у передних шин не было нужного сцепления с асфальтом, – пояснил пилот в интервью. – И это было актуально все пять лет выступлений за Haas, это всегда было недостатком наших машин.

Из года в год концепция машины оставалась одной и той же – и это значило, что каждый раз передок болида не обеспечивал нужного мне зацепа. Получается, что подходящую мне машину команда так и не построила. Но у меня получалось компенсировать недостатки болида и на равных сражаться с Кевином, которому избыточная поворачиваемость как раз была по душе. Впрочем, максимально неудобной для меняя машина была в квалификациях – а в гонках все менялось в нужную мне сторону.

И все-таки за все эти годы я не разу не почувствовал себя в машине по-настоящему комфортно. Я могу быть быстр за рулем любой машины, я могу адаптироваться – но у всего есть границы».

Напомним, что Грожан выступал за Haas в течение 5-ти сезонов – с момента дебюта американской команды в Ф1. В этом году руководство коллектива приняло решение не продлевать контракты ни с Грожаном, ни с Магнуссеном.