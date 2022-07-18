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Формула 1 Новость

Грожан рассказал, что мешает его прощальным тестам с Mercedes F1

Пилот объяснил, что только его занятость в Америке не позволяет довести до логического завершения историю, которая началась с пожара в Бахрейне

Автор:
, Редактор (Турция)
Грожан рассказал, что мешает его прощальным тестам с Mercedes F1
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В конце 2020 года Ромен Грожан не смог выйти на старт гонки Ф1, которая должна была стать для него последней в карьере. За две недели до этого француз попал в серьезную аварию на старте в Сахире – и вместо выступления в Абу-Даби оказался в больнице с серьезными ожогами рук.

После этого он заявил, что хочет нормально попрощаться с Формулой 1 и завершить карьеру проездом под клетчатый флаг – однако команда Haas, за которую Ромен выступал пять лет до этого, отказала ему в такой возможности. 

Руку помощи гонщику протянула чемпионская Mercedes, стороны договорились о проведении прощальной сессии перед Гран При Франции 2021 года – однако карантинные ограничения не позволили Грожану, который уже выступал в IndyCar, приехать в Ле-Кастелле. 

После этого тесты перенесли на сезон-2022, весной гонщик даже представил специальный шлем для них – но планы вновь пришлось отложить. 

«В том, что до сих пор ничего не получилось, виноват только я, – рассказал Ромен на своем Youtube-канале. – Я никогда не могу точно сказать Mercedes, в какой момент буду в Европе. Если вы следите за моими перемещениями в социальных сетях, то знаете, что я живу в Майами и езжу по всем США.

Изначально мы запланировали демонстрационные заезды по ходу Гран При Франции [2021 года] и тесты перед этим, но пандемия заставила все отменить, а потом у меня были гонки в IndyCar. 

Мы искали возможность проехать в сентябре в Сильверстоуне, но трасса была уже забронирована на все возможные даты. 

На Гран При Майами мы вернулись к этой теме с Тото [Вольфом, боссом Mercedes F1] – он подтвердил, что все договоренности в силе. Да я и не сомневался в этом. Мы постоянно на связи с Mercedes, но я просто не могу найти время, чтобы приехать в Европу и осуществить этот замысел». 

Грожан добавил: «Должен сказать, что мне самому ужасно этого хочется. Ведь я смогу проехать на машине 2019 или 2020 года, а у Mercedes в тех сезонах была потрясающая техника, так что я точно получу море удовольствия».

В нынешнем сезоне IndyCar Ромен Грожан один раз поднялся на подиум и занимает 15-е место в общем зачете. 

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