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Формула 1 / Новость

Грожан рассчитывает выступить на Гран При Абу-Даби

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Грожан рассчитывает выступить на Гран При Абу-Даби
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Ожоги не лишили Ромена желания провести последнюю гонку в карьере

Ромен Грожан попал в страшную аварию по ходу Гран При Бахрейна, в результате чего ему пришлось выпрыгивать из горящей машины. Француз был госпитализирован с ожогами и пропустит Гран При Сахира. 

В ближайший уик-энд Грожана подменит Пьетро Фиттипальди. Однако, Ромен хочет вернуться за руль на последний в сезоне Гран При Абу-Даби. Француз покидает Haas в конце сезона и этап в Абу-Даби должен стать последним в его карьере в Формуле 1.

«Ромен хотел бы это сделать, – сказал глава Haas Гюнтер Штайнер. – Мы с ним вчера это обсуждали. Он очень хочет выступить в Абу-Даби. Но я сказал ему, чтобы пока поправлялся, и пообещал обсудить такую возможность в воскресенье или следующий понедельник.

Сейчас у нас много времени. Пьетро здесь, Ромен тоже: мне не надо спешить с решением, все будет зависеть от его здоровья».

Врачи решили оставить Грожана на лишнюю ночь в больнице, но Штайнер не видит в этом повода для беспокойства:

«Еще одна ночь в госпитале ничего не значит. Просто там для него безопаснее из-за ожогов, но все идет хорошо. Парень, который находится с Роменом в больнице, сказал мне, что доктора довольны. Так что он остался там еще на ночь не из-за проблем, а чтобы быстрее поправиться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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