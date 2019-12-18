Грожан рассчитывает на сюрприз от Haas в 2020 году
Французский пилот полагает, что его команда наконец разобралась с проблемами, которые испортили ей прошедший сезон.
Haas стала только девятой в Кубке конструкторов по итогам чемпионата-2019. Основной проблемой для команды стали обновления, привезенные на Гран При Испании: они не сработали, и Haas долго разбиралась с причинами.
Возможно, решением станет новое днище, опробованное в Абу-Даби. Его поставили на болид Ромена Грожана, но из-за столкновения с Валттери Боттасом француз смог испробовать его только на тренировке. Однако, сам Грожан остался воодушевлен изменениями.
«Думаю, мы на верном пути, мы много трудимся, – ответил Грожан на вопрос Motorsport.com. – Мы разбираемся с проблемами и я вполне уверен, что в следующем году можем преподнести неплохой сюрприз».
С Грожаном согласен и руководитель команды Гюнтер Штайнер.
«Досадно, ведь если бы мы использовали его в гонке, то смогли бы протестировать и собрать важные данные, – сказал Штайнер. – Я мог бы сказать, что оно решит все наши проблемы, но я пока не знаю. Но, конечно, что бы ты ни делал, ты всегда чему-то учишься.
Мы уже много чего знаем на следующий год. Днище показало, что мы достигли прогресса. Оно было шагом в верном направлении, поэтому мы его вернули, слегка модифицировав после Остина. И это придает мне уверенности перед следующим годом».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Грожан рассчитывает на сюрприз от Haas в 2020 году
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