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Формула 1 / Новость

Грожан раскритиковал «правило Грожана»

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Грожан раскритиковал «правило Грожана»
Автор:
, Ответственный редактор

Француз поддержал многих других пилотов Ф1 в том, что ни к чему излишне строго наказывать за неопасные ошибки

В 2012 году Ромен Грожан устроил в Формуле 1 несколько серьезных аварий, и после завала на старте Гран При Бельгии терпение соперников и руководителей спорта лопнуло – французу запретили выступать на следующем этапе в Монце.

С сезона-2014, опираясь на тот опыт, в Ф1 начала действовать система наказаний, основанная на накоплении баллов. Они начислялись за нарушения, сгорали через год, а если кто-то из пилотов доходил до 12 баллов, то наказанием – как и в случае с Грожаном – стал бы пропуск Гран При. 

Пока никто не познал на себе эту часть правила, хотя в разное время Себастьян Феттель и Даниил Квят доходили до 10 баллов. 

В Сочи это антидостижение повторил Льюис Хэмилтон – за две тренировки старта в неположенном месте британцу дали по баллу, и в сумме их стало десять. Но позже судьи пересмотрели то решение. 

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Между тем, у Льюиса по-прежнему восемь баллов, тогда как у всех остальных пилотов нынешнего сезона – максимум четыре.

Дважды чемпион получал штрафы за аварии с Алексом Элбоном – прошлой осенью в Сан-Паулу и недавно в Штирии. Также он въехал в боксы на запрещающий сигнал в Монце (+2) и не сбросил скорость под желтыми флагами в Шпильберге (+2). 

Такое развитие событий заставило многих гонщиков заговорить о том, что опасные ситуации стоит отделять от процедурных нарушений, чтобы «административка» не привела к отстранению от Гран При.

«Если давать баллы, скажем, за опасную аварию или действительно рискованный маневр, то тут все логично – сразу ясно, чья это ошибка, – объяснил Даниил Квят. – Но нарушения из-за голубых флагов и тому подобная фигня, я полагаю, не должна стоить баллов.  

Знаете, мы не на стоянке такси. Нам нужно всегда атаковать на пределе. Так что система, полагаю, требует некоторого пересмотра».

Даже сам Грожан сказал, что система, которую часто называют его именем, несоверешнна. 

«Если ты в Формуле 1, то точно знаешь, как управлять машиной, – объяснил Ромен журналистам на Гран При Айфеля. – Мы все совершаем ошибки. Мы все люди. Со мной это тоже происходило в прошлом. 

В нашем спорте порой сложно проводить четкие разделения. Может быть проблема с машиной, а наказание получает пилот. Принимать верные решения очень сложно – я рад, что сам не сужу гонки. Но с самого первого дня эта система мне не нравилась».

Грожан входит в число семи гонщиков нынешнего пелотона, у которого вообще нет штрафных баллов. У Квята их сейчас четыре, но два из них сгорят уже 27 октября.

Авария, устроенная Роменом Грожаном, Lotus F1 Team, на старте ГП Бельгии-2012

Авария, устроенная Роменом Грожаном, Lotus F1 Team, на старте ГП Бельгии-2012

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан , Даниил Квят
Автор Александр Кабановский

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