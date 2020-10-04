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Формула 1 / Гран При России / Новость

Грожан раскритиковал Гран При России из-за плохих мер безопасности

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Грожан раскритиковал Гран При России из-за плохих мер безопасности
Автор:
, редактор

Ромен остался недоволен борьбой с коронавирусом в Сочи

Чтобы провести чемпионат в условиях пандемии коронавируса, Формула 1 пошла на исключительные меры предосторожности. В частности, все команды ограничили в общении со внешним миром, спрятав в так называемый пузырь Ф1. 

Однако по словам пилота Haas Ромен Грожана, на Гран При России меры не соблюдались должным образом, что ставило команды под угрозу.

«В России носить маску не обязательно, – сказал Грожан. – Официанты их надевали, но не закрывали нос. В отеле было много фанатов и иногда мы ехали в лифте с людьми не из нашего пузыря. От этого мне было не комфортно.

Я боюсь заразиться вирусом не из-за своего здоровья, а из-за того, что тогда не смогу делать свою работу. Я недоволен теми мерами безопасности, что были в отеле».

Дополнительная информация: Бенжамен Винель

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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