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Формула 1 Новости

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes

Автор:
, Редактор Ф1

Спустя семь месяцев после своей аварии в Бахрейне французский гонщик сможет вновь проехать на машине Формулы 1

Ромен Грожан собирался покинуть Большие Призы в конце 2020 года, но был вынужден сделать это досрочно, когда его машина врезалась в ограждение на скорости 220 км/ч и загорелась на старте Гран При Бахрейна. Пилот получил ожоги рук, из-за которых не смог выступить на двух финальных этапах. 

Уже тогда он заявил, что хотел бы покинуть Ф1 не на медицинской машине, а проехав под клетчатый флаг – и организует для этого отдельную тестовую сессию. Команда Haas, за которую он выступал несколько последних лет, отказала французу, но руку помощи ему протянула чемпионская Mercedes. 

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Грожан. который с этого сезона выступает в IndyCar, уже прошел подгонку сиденья в машине 2019 года на базе в Брэкли и поработал там же на симуляторе.

Его программа включает несколько демонстрационных кругов по ходу предстоящего уик-энда Гран При Франции в Ле-Кастелле и полноценную сессию заездов несколько дней спустя на этой же трассе. 

«Я очень рад вернуться в кокпит машины Ф1, – приводит слова 35-летнего пилота пресс-служба. – Для меня возможность проехать на чемпионской машине Mercedes станет уникальной. 

Я очень благодарен команде и Тото Вольфу за этот шанс. Впервые я услышал, что Тото предложил мне такую возможность, еще лежа на больничной койке в Бахрейне. Помню, как прочел эту новость и очень обрадовался. 

В 2020 года из-за коронавируса Формула 1 не приезжала во Францию, потому возможность проехать на Mercedes по ходу Гран При, а затем провести тесты на трассе "Поль Рикар" – это особенная история для меня. Не могу дождаться этого дня». 

Вольф добавил: «Я знаю Ромена еще с Формулы 3, где он стал чемпионом. Он провел долгую и успешную карьеру в Ф1, и нам хотелось, чтобы его финальные воспоминания были связаны с пилотированием чемпионской машины. Мне будет очень интересно, что Ромен скажет о W10.

Его авария показала, с какой опасностью связана каждодневная работа этих парней – но также она стала свидетельством того, насколько возросла безопасность в нашем спорте за последние годы. 

Я уверен. что все сообщество Ф1 будет радо вновь увидеть Ромена на трассе».

Заезды Грожана за рулем Mercedes W10 пройдут 29 июня. 

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1
1/6

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1
2/6

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1
3/6

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1
4/6

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1

Ромен Грожан, подгонка сиденья в Mercedes F1
5/6

Тото Вольф, руководитель Mercedes F1, и Ромен Грожан

Тото Вольф, руководитель Mercedes F1, и Ромен Грожан
6/6

Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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