Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes
Спустя семь месяцев после своей аварии в Бахрейне французский гонщик сможет вновь проехать на машине Формулы 1
Больше от Ромен Грожан
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Ромен Грожан собирался покинуть Большие Призы в конце 2020 года, но был вынужден сделать это досрочно, когда его машина врезалась в ограждение на скорости 220 км/ч и загорелась на старте Гран При Бахрейна. Пилот получил ожоги рук, из-за которых не смог выступить на двух финальных этапах.
Уже тогда он заявил, что хотел бы покинуть Ф1 не на медицинской машине, а проехав под клетчатый флаг – и организует для этого отдельную тестовую сессию. Команда Haas, за которую он выступал несколько последних лет, отказала французу, но руку помощи ему протянула чемпионская Mercedes.
Грожан. который с этого сезона выступает в IndyCar, уже прошел подгонку сиденья в машине 2019 года на базе в Брэкли и поработал там же на симуляторе.
Его программа включает несколько демонстрационных кругов по ходу предстоящего уик-энда Гран При Франции в Ле-Кастелле и полноценную сессию заездов несколько дней спустя на этой же трассе.
«Я очень рад вернуться в кокпит машины Ф1, – приводит слова 35-летнего пилота пресс-служба. – Для меня возможность проехать на чемпионской машине Mercedes станет уникальной.
Я очень благодарен команде и Тото Вольфу за этот шанс. Впервые я услышал, что Тото предложил мне такую возможность, еще лежа на больничной койке в Бахрейне. Помню, как прочел эту новость и очень обрадовался.
В 2020 года из-за коронавируса Формула 1 не приезжала во Францию, потому возможность проехать на Mercedes по ходу Гран При, а затем провести тесты на трассе "Поль Рикар" – это особенная история для меня. Не могу дождаться этого дня».
Вольф добавил: «Я знаю Ромена еще с Формулы 3, где он стал чемпионом. Он провел долгую и успешную карьеру в Ф1, и нам хотелось, чтобы его финальные воспоминания были связаны с пилотированием чемпионской машины. Мне будет очень интересно, что Ромен скажет о W10.
Его авария показала, с какой опасностью связана каждодневная работа этих парней – но также она стала свидетельством того, насколько возросла безопасность в нашем спорте за последние годы.
Я уверен. что все сообщество Ф1 будет радо вновь увидеть Ромена на трассе».
Заезды Грожана за рулем Mercedes W10 пройдут 29 июня.
Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Фотограф: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Анализ: как выбор настроек помог Хэмилтону победить в Португалии
Слухи: Формула 1 готовится вернуться в Муджелло и на «Нюрбургринг»
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Люк Смит