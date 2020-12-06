Грожан пропустит Гран При Абу-Даби

Ромен Грожан покидает Бахрейн и отправляется домой в Швейцарию. Он не сможет принять участие в Гран При Абу-Даби, говорится в сообщении команды Haas. Сегодня на Гран При Сахира и через неделю в последней гонке сезона француза заменит Пьетро Фиттипальди.

«Очень печально, что мне придется пропустить последнюю гонку, – цитирует Грожана пресс-служба команды. – Мы с моим доктором старались изо всех сил, чтобы мои обожженные руки побыстрее восстановились. Однако риск того, что участие в гонке навредит моему здоровью слишком велик. Так что мы решили, что я не смогу ехать. Это очень тяжелое, но мудрое решение. Я буду скучать по команде.

Грожан попал в аварию на первом круге Гран При Бахрейна в прошлый уик-энд. Он врезался в металлический отбойник, после чего его машина вспыхнула. Выбираясь из пламени, Грожан схватился за металлическую балку и, несмотря на то, что был в печатках, обжог руки. К счастью, ему удалось избежать более серьезных травм.

Ранее стало известно, что Грожан покидает команду в конце 2020 года. Скорее всего, на старт Гран При Формулы 1 он больше никогда не выйдет.