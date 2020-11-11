Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Ромен Грожан не смог вовремя вылететь в Стамбул для участия в Гран При Турции. Гонщик Haas рассказал о своей ошибке в соцсетях.

«Пропустил свой рейс... Хорошее начало, Ромен! Уже решил, что полечу завтра утром», – написал Грожан в твиттере.

Подписчики Ромена не смогли спокойно пройти мимо этой новости. Некоторые из них заподозрили, что в пропущенном рейсе виноват Маркус Эрикссон! Эти шутки отсылают к мему 2019 года.

Тогда на Гран При Азербайджана Грожан не справился с управлением и въехал в стену. Когда он спросил у инженера, что произошло, тот предположил, что Haas получил удар сзади от Эрикссона. Швед действительно ехал позади Ромена, но был на приличном расстоянии и никак не мог его задеть. С тех пор фраза «кажется, это был Эрикссон» стала популярным шутливым объяснением для ситуаций, в которых нет виновника.

Другие подписчики Грожана также предположили, что пропущенный рейс мог подстроить Нико Хюлькенберг, чтоб занять место Ромена на Гран При. В этом году Хюлькенберг уже трижды заменял других пилотов.