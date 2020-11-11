Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Билеты
Поделились
Комментарии
Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Автор:
, редактор

Но Хюлькенберг тоже мог приложить руку!

Ромен Грожан не смог вовремя вылететь в Стамбул для участия в Гран При Турции. Гонщик Haas рассказал о своей ошибке в соцсетях.

«Пропустил свой рейс... Хорошее начало, Ромен! Уже решил, что полечу завтра утром», – написал Грожан в твиттере. 

Подписчики Ромена не смогли спокойно пройти мимо этой новости. Некоторые из них заподозрили, что в пропущенном рейсе виноват Маркус Эрикссон! Эти шутки отсылают к мему 2019 года. 

Тогда на Гран При Азербайджана Грожан не справился с управлением и въехал в стену. Когда он спросил у инженера, что произошло, тот предположил, что Haas получил удар сзади от Эрикссона. Швед действительно ехал позади Ромена, но был на приличном расстоянии и никак не мог его задеть. С тех пор фраза «кажется, это был Эрикссон» стала популярным шутливым объяснением для ситуаций, в которых нет виновника. 

 

Другие подписчики Грожана также предположили, что пропущенный рейс мог подстроить Нико Хюлькенберг, чтоб занять место Ромена на Гран При. В этом году Хюлькенберг уже трижды заменял других пилотов.

Читайте также:

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Предыдущая новость

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Пилоты Ромен Грожан , Маркус Эрикссон
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем
СМП РСКГ СМП РСКГ / Отчет о гонке

Фальшивый бампер, комбез в честь Pink Floyd и другие истории с русских гонок в Нижнем

Самое важное:

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

2
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

3
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

10ч
4
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

5
Формула 1

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Самое важное:

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона
Формула 1

Грожан пропустил рейс в Стамбул. В соцсетях заподозрили Эрикссона

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает
Формула 1

Баттон: Хэмилтон делает одно и то же и побеждает

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона
Формула 1

Ральф Шумахер назвал двух пилотов быстрее Хэмилтона

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Формула 1

Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1
12 авг. 2020 г.

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.