Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Квалификация через
03 Часов
:
19 Минут
:
16 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!

Поделились
Комментарии
Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!

2020 год продолжает удивлять весьма курьезными ситуациями

Поздним вечером в пятницу сразу несколько обычных дорожных машин стали совершать круг за кругом по автодрому «Истанбул-парк». Видео, на котором эти автомобили проезжают по стартовой прямой стамбульской трассы, опубликовал в твитере один из сотрудников команды McLaren. «Скользкая трасса? Да нет проблем…» - гласит подпись к ролику.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

 

По ходу пятничных тренировок в рамках Гран При Турции уровень сцепления с трассой был гораздо ниже привычного – пилоты испытывали огромные трудности с прогревом шины и постоянно сталкивались со скольжениями. Ситуация стала поводом для множества шуток, автором одной из которых стал Ромен Грожан.

«Мне пришла в голову идея. Надо было всем, кто приехал на трассу на прокатных машинах, между двумя тренировками выехать на трек и наворачивать круги», – рассказал француз журналистам после окончания второй практики.

Читайте также:

Связано ли происходившее вечером на трассе с шуточным предложением пилота Haas – сказать сложно. Но даже если это и совпадение -то весьма забавное.

Читайте также:

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе

Предыдущая новость

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Ромен Грожан

Самое читаемое Сегодня

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

«Дерьмо с большой буквы Д». Хэмилтон о нехватке сцепления на трассе в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дерьмо с большой буквы Д». Хэмилтон о нехватке сцепления на трассе в Стамбуле

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон объяснил причину задержки с новым контрактом

Самое важное:

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Прямой эфир

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Самое читаемое

1
Формула 1

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

2
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

23ч
3
Формула 1

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

1d
4
Формула 1

«Дерьмо с большой буквы Д». Хэмилтон о нехватке сцепления на трассе в Стамбуле

17ч
5
Формула 1

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

16ч

Самое важное:

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!
Формула 1

Грожан предложил шуточный способ обрезинить трассу. Турки начали это делать на полном серьезе!

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Формула 1

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции
Формула 1

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Формула 1

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
Формула 1

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.