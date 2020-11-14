Поздним вечером в пятницу сразу несколько обычных дорожных машин стали совершать круг за кругом по автодрому «Истанбул-парк». Видео, на котором эти автомобили проезжают по стартовой прямой стамбульской трассы, опубликовал в твитере один из сотрудников команды McLaren. «Скользкая трасса? Да нет проблем…» - гласит подпись к ролику.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

По ходу пятничных тренировок в рамках Гран При Турции уровень сцепления с трассой был гораздо ниже привычного – пилоты испытывали огромные трудности с прогревом шины и постоянно сталкивались со скольжениями. Ситуация стала поводом для множества шуток, автором одной из которых стал Ромен Грожан.

«Мне пришла в голову идея. Надо было всем, кто приехал на трассу на прокатных машинах, между двумя тренировками выехать на трек и наворачивать круги», – рассказал француз журналистам после окончания второй практики.

Связано ли происходившее вечером на трассе с шуточным предложением пилота Haas – сказать сложно. Но даже если это и совпадение -то весьма забавное.