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Формула 1 / Новость

Грожан поставил себе задачу на 2020 год

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Грожан поставил себе задачу на 2020 год
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
10 дек. 2019 г., 14:37

Пилот Haas определил, в каком компоненте ему нужно добавить в первую очередь, чтобы стать сильнее в следующем сезоне Формулы 1.

Прошедший чемпионат стал для Ромена Грожана самым неудачным в карьере – француз закончил его лишь на 18-м месте, заработав всего восемь очков. Его напарник по Haas Кевин Магнуссен смог набрать в два с половиной раза больше. При это в квалификациях преимущества датчанина выглядит весьма скромным: он взял верх со счетом 13-8, но обычно напарников по субботам разделяли одна-две десятых секунды. 

Говоря о том, в каком компоненте он должен прибавить в первую очередь, Грожан назвал старты. 

«Думаю, мне надо поработать над ними, – признался Ромен в Абу-Даби. – Чувствую, что это мое слабое место относительно Кевина. Взять хотя бы прошедшую гонку – мы стартовали рядом [14-м и 15-м], но он закончил первый круг десятым, а я – 17-м, если ничего не путаю.  

Так что мне надо поработать над тем, чтобы не терять на этом время. Это должно повысить мои шансы заработать очки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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