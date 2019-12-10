Грожан поставил себе задачу на 2020 год

Прошедший чемпионат стал для Ромена Грожана самым неудачным в карьере – француз закончил его лишь на 18-м месте, заработав всего восемь очков. Его напарник по Haas Кевин Магнуссен смог набрать в два с половиной раза больше. При это в квалификациях преимущества датчанина выглядит весьма скромным: он взял верх со счетом 13-8, но обычно напарников по субботам разделяли одна-две десятых секунды.

Говоря о том, в каком компоненте он должен прибавить в первую очередь, Грожан назвал старты.

«Думаю, мне надо поработать над ними, – признался Ромен в Абу-Даби. – Чувствую, что это мое слабое место относительно Кевина. Взять хотя бы прошедшую гонку – мы стартовали рядом [14-м и 15-м], но он закончил первый круг десятым, а я – 17-м, если ничего не путаю.

Так что мне надо поработать над тем, чтобы не терять на этом время. Это должно повысить мои шансы заработать очки».