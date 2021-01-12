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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!

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Грожан: Показывайте мою аварию сколько влезет!
Автор:
, Главный редактор

Французский гонщик не считает предосудительным, что кадры его аварии в Бахрейне часто показывались и воспринимались с интересом

Ромен Грожан не видит проблемы в том, что по ходу трансляции Гран При Бахрейна зрители увидели множество повторов серьезной аварии с участием французского пилота. Об этом гонщик рассказал в одном из недавних интервью.

Авария, когда автомобиль Грожана пробил отбойник трассы, разломился надвое и загорелся, стала одним из наиболее запоминающихся моментов прошлого сезона Формулы 1. Гонку пришлось остановить – причем из-за необходимости ремонта отбойника пауза длилась довольно долго. Режиссеры трансляции в ожидании старта не один и не два раза показывали запись инцидента с разных камер – что вызвало критику со стороны некоторых гонщиков.

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Грожан с пониманием отнесся к высказываниям со стороны соперников – однако сам не стал осуждать действия режиссеров.

«Я не против, чтобы люди увидели все в деталях. Даже запись с борта моей машины, к примеру. Надеюсь, когда-нибудь ее покажут – ведь зрители наверняка посмотрят с интересом. Оценят, как оперативно я выпрыгнул. Мы тут недавно шутили на эту тему с Айао Комацу [главным гоночным инженером Haas]: если вдруг я вернусь в Ф1, мне нет смысла проходить снова тест на способность быстро покинуть кокпит. Я и так в этом король.

Конечно, я понимаю пилотов, которым показался не слишком уместным показ многочисленных повторов перед рестартом. На моей памяти это был самый серьезный инцидент. И парням было не слишком просто снова занимать места в кокпитах, видя такую картинку.

Но и Формулу 1 надо понять. Это невероятные кадры – и понятно, что режиссеры хотели показывать их снова и снова».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Ромен Грожан
Автор Кирилл Качнов

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