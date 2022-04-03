Грожан показал шлем для тестов за рулем Mercedes

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В 2020 году во время Гран При Бахрейна Ромен Грожан попал в страшную аварию и получил сильные ожоги рук, из-за которых француз не смог проехать последние две гонки сезона и таким образом досрочно завершил карьеру в Ф1.

После этого Грожан хотел провести прощальные тесты, но команда Haas, за которые он выступал последние годы, отказал ему. Тогда Ромену решила помочь Mercedes – изначально планировалось, что Грожан примет участие в демонстрационных заездах во время во время Гран При Франции в 2021-м, однако из-за переноса гонки на другую дату задуманное реализовать так и не удалось: этап Ф1 наложился на уик-энд IndyCar, где сейчас и выступает француз.

К счастью для пилота, глава «Серебряных стрел» Тото Вольф не забыл о своем «должке»: в январе Ромен рассказывал, что Вольф звонил ему после этапа в Абу-Даби и напоминал о себе. Пока что тесты так и не состоялись – но Грожан уже подготовил шлем, который показал в видео на YouTube. Выглядит он так: