Грожан подтвердил, что покинет Haas после завершения сезона

Утром в четверг Ромен Грожан официально подтвердил то, о чем уже много недель ходили упорные слухи: их сотрудничество с Haas F1 подошло к концу.

«Последняя глава окончена, книга завершена, – написал он. – Я был с командой с самого первого дня.

За пять лет мы вместе пережили взлеты и падения, заработав 110 очков в 92 гонках. И оно того стоило. Я многому научился, стал сильнее как пилот и как человек.

Надеюсь, что также помог стать сильнее тем, кто работает в команде. Это, пожалуй, моя главная гордость – даже больше, чем безумные первые гонки в 2016-м или четвертое место на Гран При Австрии в 2018-м.

Я желаю команде всего самого хорошего в будущем».

Дополнение: спустя примерно полчаса после публикации запись исчезла из фейсбука Ромена.

Грожан пришел в Haas перед дебютным сезоном команды в 2016 году. Его лучшим результатом в составе Haas стало пятое место в Кубке конструкторов сезона-2018. Два последних года результаты коллектива ощутимо снизились, в этом сезоне Ромен заработал всего два очка.

Шансы 34-летнего пилота остаться в Ф1 невелики, учитывая отсутствие серьезных спонсоров. В последнее время француз не скрывал интереса к новому проекту Peugeot в гонках на выносливость, который стартует в 2022-м.

Место Грожана в Haas с высокой вероятностью займет Никита Мазепин – ожидается, что об этом объявят уже в ближайший уик-энд в Портимане. Нынешний напарник Ромена Кевин Магнуссен также едва ли останется в команде на будущий сезон.

Обновление: Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из Haas