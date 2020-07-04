Грожан: Платить Хэмилтону 40 млн евро – неприемлемо

С 2021 года в Формуле 1 начнет действовать ограничение на расходы команд. В потолок бюджета не входят зарплаты гонщиков, но их тоже планируют ограничить в ближайшие годы.

Глава Ассоциации пилотов Формулы 1 GPDA Ромен Грожан заявил, что считает неправильным платить чемпиону мира Льюису Хэмилтону огромную зарплату. Однако француз боится, что ограничение зарплат пилотов навредит всей программе подготовки гонщиков.

«Мы обсуждали это в Ассоциации, – рассказал Грожан. – Одни были за, другие – против. Я считаю неприемлемым, то что Льюис Хэмилтон получает более 40 млн евро в год, а другие пилоты за ту же работу – 150 тысяч евро.

Однако было мнение, что если мы ограничим зарплаты, то сломаем всю лестницу развития в автоспорте. Кто станет инвестировать в программы молодых пилотов и платить за их выступление, если нельзя будет вернуть деньги, получая процент от будущей зарплаты гонщиков?

Это спорный вопрос. Лично я не против включения зарплат пилотов в потолок бюджета. Но встает вопрос: будут ли производители и менеджеры тратиться на карьеры пилотов, если смогут вернуть только 20%».

Сам Хэмилтон в ближайшее время должен провести с Mercedes переговоры о новом контракте. По слухам, британец хочет получать $50 млн в год, а команда готова платить только $25 млн. Но пилот уверяет, что переговоры даже не начинались.

«Журналисты все пишут о контрактах и моих требованиях. Но я еще даже не говорил с Тото Вольфом. Никаких требований, обсуждение еще не началось. Так что хватит нести чушь», – написал Хэмилтон в инстаграме.