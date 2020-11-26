Грожан ответил Штайнеру: Мной трудно управлять? Другим удавалось

Босс Haas Гюнтер Штайнер сегодня лестно отозвался о покидающем команду пилоте Ромене Грожане, но в то же время заявил, что французом трудно управлять. Грожан с такой оценкой оказался не согласен.

«Трудно ли мной управлять? Не знаю, – сказал Ромен на пресс-конференции перед Гран При Бахрейна. – Но кое-кому раньше это очень хорошо удавалось. Так что, думаю, это возможно».

При этом свою нестабильность Грожан объяснил слабостью команды: «Думаю, я многое дал команде. Да, я допускал ошибки, но кто не допускал? К тому же, когда у тебя слабая машина, ты должен ехать на 105%, чтобы хоть чего-то добиться. И это повышает шансы допустить ошибку. А когда у тебя топ-машина, ты можешь ехать на 99,8%, и это позволяет быть стабильнее. Я бывал в обеих ситуациях, так что могу судить».