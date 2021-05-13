Грожан объяснил сложности Мазепина в Haas
Бывший гонщик американской команды Ф1 рассказал, почему двум новичкам особенно непросто выступать в ее составе
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Ромен Грожан присоединился к Haas в преддверии дебюта проекта в Ф1 и провел с ней пять сезонов. Именно он принес коллективу очки в самой первой гонке чемпионата мира и добился наивысшего результата в его истории (4-е место на Гран При Австрии 2018 года).
Этой зимой Грожан покинул Формулу 1, чтобы продолжать карьеру в IndyCar, и теперь за Haas выступают Никита Мазепин и Мик Шумахер. Обоим оказалось сложно соперничать за хорошие позиции – даже гонщики Williams обычно едут быстрее. Зато россиянин с немцем запомнились несколькими ошибками и авариями в первых Гран При.
По мнению Грожана, такие выступления являются логичным следствием формы команды: когда машине не хватает скорости, это всегда сложно для пилотов.
Недавно 35-летний француз стал гостем подкаста Beyond the Grid. Гонщика спросили, как он оценивает выступления Никиты и Мика.
«Сложно сказать, – признался Ромен. – Понятно, что у них в распоряжении не самый лучший инструментарий. И в гонках, даже если у вас получается хороший круг, ближайший соперник все равно оказывается на секунду быстрее – просто потому, что его машина лучше.
Ты пытаешься отыграть эту секунду, но для этого вынужден ехать на 110 процентов вместо ста. Но из-за этого все становится несколько сложнее.
Мы уже видели их ошибки, но могу лишь повторить: они просто пытаются угнаться за пелотоном. Знаете, я не увидет в машине больших отличий от прошлого года. И думаю, она просто недостаточно хороша, чтобы претендовать на более высокие позиции».
В четырех прошедших Гран При лучшим результатами пилотов Haas стали 16-е места Шумахера в Бахрейне и Имоле.
Дополнительная информация: Олег Карпов
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако Билеты
|Пилоты
|Ромен Грожан , Мик Шумахер , Никита Мазепин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский