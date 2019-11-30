Грожан об инциденте с Квятом: Я чуть механика не сбил!

В первой части квалификации Гран При Абу-Даби произошел инцидент на пит-лейне с участием Ромена Грожана и Даниила Квята. Грожан уже ехал по пит-лейну, когда Квят в самый последний момент занял место в полосе перед болидом Haas. За небезопасный маневр команду Toro Rosso оштрафовали на 5 тысяч евро.

«Мне самому пришлось из-за этого нарушить правила и выехать за пределы разметки на пит-лейне, – заявил Грожан после квалификации. – Я принял правее, иначе оквадратил бы шины при резком торможении, да еще и врезался бы в него. Так что я ушел правее, но там были механики, и я одного чуть не сбил. Ничего хорошего в этом нет».

В итоге Квят прошел в Q2, а Грожан показал только 16-е время. Впрочем, винить в этом россиянина он не стал.

«Обычно суббота для нас является единственной возможностью блеснуть, – сказал Грожан. – Наша машина отвратительно ведет себя в трафике, так что обгонять не получается. Если же мы оказываемся впереди, то можем оторваться или хотя бы оборонять позиции.

В третьей тренировке я показал 11-е время, две десятые секунды уступив 7-му результату. А шансы отыграть две десятые всегда есть. Я полагал, что у нас хорошие шансы пробиться во второй сегмент квалификации, а там уже и до топ-10 недалеко. Но первый круг был ужасен, второй тоже ужасен. В первом повороте меня чуть не развернуло. Я поймал машину, но потерял 35 сотых. И нам еще предстоит разобраться, почему это произошло».