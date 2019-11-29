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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Он сказал, что пробовал разные варианты обгона». Грожан об аварии с Боттасом

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«Он сказал, что пробовал разные варианты обгона». Грожан об аварии с Боттасом
Автор:
29 нояб. 2019 г., 17:18

Ромен Грожан посетовал, что авария во второй тренировке стоила ему всей пятницы, поскольку теперь придется менять аэродинамическую конфигурацию машины.

В вечерней пятничной сессии Гран При Абу-Даби Валттери Боттас нырнул внутрь 11-го поворота в попытке обогнать Ромена Грожана, и гонщики столкнулись. Оба пилота вернулись в боксы, но пилот Mercedes вскоре выехал обратно, а француз из Haas больше не показывался на трассе.

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Судьи разобрали тот инцидент и вынесли Боттасу предупреждение – так или иначе, он все равно стартует с последней позиции из-за штрафа за смену элементов силовой установки.

«Я ничего не видел [во время аварии], – рассказал Грожан после заездов. – Я поговорил с Валттери, он извинился, это хорошо. Он сказал мне: "Слушай, я стартую последним в воскресенье, поэтому пробую разные обгонные маневры, и тут, похоже, я зашел слишком далеко".

Я не видел его, но почувствовал контакт. Не ожидал, что он пойдет на обгон, будучи так далеко. В итоге он оказался у меня в слепой зоне, поэтому я не смог оставить места.

Думаю, это он виноват, он извинился, так бывает, все мы ошибаемся. Гюнтер [Штайнер, руководитель Haas] напомнил, как меня закрутило на пит-лейне в Сильверстоуне, и я ответил: "Спасибо, босс, но мне больно это вспоминать". Единственное, что меня немного печалит, что мы потеряли машину [в той конфигурации], с которой хотели выступать».

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Сложности с пакетами

Грожан объяснил, что был доволен аэродинамической версией машины, с которой работал весь день, но теперь из-за нехватки деталей ему придется использовать другой вариант.

«План состоял в том, чтобы в первой тренировке опробовать самую свежую конфигурацию, которой Кевин совсем не был доволен в США, – сказал Ромен. – Ребята немного изменили диффузор, и мы установили его на мою машину, чтобы собрать данные. Согласно плану, после первой тренировки мы должны были вернуться к "гибридной" конфигурации машины с деталями с первой гонки [сезона].

Но в первой тренировке ощущения от машины были неплохими, и я сказал ребятам, что мы можем продолжать гоняться с этим пакетом, можем поработать над настройками. Я был доволен некоторыми моментами, когда в конце торможения машина немного лучше поворачивала, это подходит под мой стиль пилотажа. 

Мы продолжили работать с последней спецификацией во второй половине дня и снова были очень конкурентоспособны – шестое место утром, седьмое днем. Мы совершенно не ожидали этого на такой трассе.

А потом случился инцидент с Валттери. И плохая новость в том, что у нас был только один набор этих деталей, и теперь мне нужно вернуться к конфигурации Мельбурна, с которой работает Кевин. Вся пятница коту под хвост».

Боттас за столкновение отделался только предупреждением. На вопрос, стоило ли наказать его жестче, Грожан ответил: «Не знаю, он и так уже стартует последним, поэтому можно дать ему столько штрафов, сколько захочешь, это ничего не изменит. Маневр не очень хороший, он извинился.

Стоило ли действовать во второй тренировке? Не думаю. Это навредило нам, да. Сказалось ли как-то на Mercedes? Мне так не кажется. Выговор – так выговор. Я не судья, и я счастлив, что им не буду».

Также француз отметил, что представители FIA посочувствовали ему: «Да, так оно и было, и даже Валттери предложил отдать мне свое днище. Не уверен, что это возможно – мы не проверяли его в аэродинамической трубе, вряд ли это принесет пользу».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Команды Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

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