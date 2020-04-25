Грожан не нашел отличий между Райкконеном и Алонсо

Ромен Грожан опроверг мнение о том, что его бывшие напарники Фернандо Алонсо и Кими Райкконен совершенно непохожи. По словам француза, в работе оба делают практически одно и то же.

«Сложно их сравнить, – заявил Грожан во время стрима в официальном инстаграме Формулы 1. – Я начинал с Фернандо, потом был напарником Кими. Старался у них учиться, но удивительным образом это оказались одни и те же вещи. Все считают, что они совершенно разные, но на самом деле важно только то, как они проводят гоночные уик-энды, с начала тренировок и в гонке.

Ни одного из них не волновала скорость на свободных заездах. Они просто настраивали болиды и готовились к гонке. Когда ты молод, тебе хочется быть быстрым в каждой сессии. Но с опытом понимаешь, что к воскресенью условия могут поменяться, так что важнее подготовиться именно к старту».

Грожан также оценил своего действующего напарника, датчанина Кевина Магнуссена: «Кевин очень быстр. Его сложно обойти. Настоящий викинг, никогда не сдается. До того, как стать напарниками, я его недолюбливал. Но изнутри команды я увидел, как отчаянно он старается принести нам очки. Так что теперь у нас с ним хорошие отношения».